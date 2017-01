Autovisie Vlog: Duurtestafscheid Renault Mégane GT

Renault wil met de Mégane GT een brug slaan tussen de normale modellen en de befaamde kanonnen van de sportafdeling. Tijdens een zes maanden lange duurtest hebben we op de redactie van Autovisie bekeken of de Mégane GT echt iets toevoegt aan het leveringsprogramma. Stijgt hij boven de gewone versies uit en houdt hij genoeg ruimte voor de sportieve R.S.-variant die later dit jaar op de markt komt? Testredacteur Peter Hilhorst komt met een eindoordeel.