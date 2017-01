Eerste testnotities: Kia Rio (2017)

We reden in Australië als allereerste met de gloednieuwe Kia Rio. De Rio staat vanaf februari bij de Nederlandse dealers met een vanafprijs van 15.735 euro. Hoeveel beter is deze vierde generatie dan zijn voorganger? Waar staat de Rio ten opzichte van belangrijke concurrenten als de Volkswagen Polo en Ford Fiesta die werden gebruikt als benchmark? Jaco Bijlsma doet verslag van de eerste test.