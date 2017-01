Sjoerds Weetjes #11: picknickmand van de Rolls-Royce Phantom

Met een prijskaartje van 35.000 euro is de picknickmand van Rolls-Royce niet alleen exclusief geprijsd, hij is ook heel bijzonder door zijn walnotenhout, lederen afwerking, Wedgwood bordjes en kristallen glazen. Sjoerd van Bilsen opent de enige in Nederland geleverde ‘picnic hamper’ van de Rolls-Royce Phantom Coupé Zenith.