Mercedes-Maybach komt pas in 2019 met SUV

Bentley en Range Rover hebben hem al, de luxe SUV. Rolls-Royce test er momenteel mee en Mercedes-Maybach zal ook spoedig volgen. Laatstgenoemde is echter ook de laatste in de rij. Pas in 2019 moet het eerste exemplaar van de super-de-luxe SUV bij de dealer staan.

In de wereld van de SUV is Range Rover altijd al actief geweest, maar waar het merk tot voor kort stopte, lag nog onontgonnen terrein. Bentley ontdekte dat stukje terrein en lanceerde de Bentayga, waarmee het in korte tijd uitermate succesvol opereert. Range Rover reageerde direct door de SV Autobiography-versie van zijn topmodel te introduceren en komt binnenkort met een SV Autobiography Dynamic. Zo wil de grondlegger van de luxe-SUV hogerop gaan en zijn verworven SUV-positie verder uitbouwen.

Crossover

De concurrentiestrijd gaat verder dan alleen met Bentley. Rolls-Royce brengt binnen twee jaar een alternatief. De Engelse BMW-dochter wil de term SUV of cross-over niet in de mond nemen, maar feit blijft dat het Rolls-model antwoord gaat geven op de vraag naar grote hoge modellen. Dat de auto twee werelden combineert (een limousine en een SUV) maakt de wagen automatisch een cross-over. De Britten ontwikkelen het Cullinan gedoopte ‘project’ op basis van een volledig nieuw aluminium architectuur, waarop ook de opvolgers van de bestaande types komen te staan. Vierwielaandrijving behoort tot de mogelijkheden binnen het nieuwe platform.

Mercedes-Maybach

Tot slot mengt Mercedes-Maybach zich in de strijd. De Duitsers kiezen net als Range Rover ervoor om een bestaand model aan te passen om de bovenzijde van het SUV-segment te betreden. Als basis dient de GLS, die echter dan aan zijn derde levensfase is begonnen. De compleet nieuwe SUV zal als Maybach-variant over een eigen gezicht en aankleding beschikken, zoals een afwijkend front, speciale wielen, chroomaccenten en speciale interieurbekleding. En waar de reguliere GLS vijf tot zeven zitplaatsen heeft, is de Maybach-variant uitgedost met vier of vijf zitplaatsen plus een luxe middentunnel.

Ultraluxe

De ultraluxe-SUV’s zijn vooral in Rusland, China, het Midden-Oosten en de Verenigde Staten gewild. Hoe groot de vraag is, bewijst de afzet van de Bentayga vorig jaar. De fabrikant hield rekening met een productievolume van 3500 stuks, maar verkocht in zeer korte tijd meer dan 5500 stuks voor 2016.