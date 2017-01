Zo klinkt een Rolls-Royce Phantom met open pijpen

Fluisterstil loopt hij normaal gesproken, de V12 van de Rolls-Royce Phantom. In deze video mag de twaalfcilinder echter vrij ademen en dat klinkt goed. Buitengewoon goed.

Toen de uitaat van deze Rolls-Royce Phantom verwijderd moest worden, zodat de garage bij de handremmodule van de auto kon, konden ze het niet laten om hem even te laten bulderen. Het resultaat levert een heel vreemd plaatje op. De aristocratische uitstraling van de Phantom, gecombineerd met de klanken van een woeste twaalfcilinder. Speakers open…

Rolls-Royce Phantom

Dertien jaar lang was hij op de markt, maar vorig jaar werd hij dan toch echt uit productie genomen. Rolls-Royce werkt op dit moment naast de Cullinan, de eerste SUV van het merk, hard aan een opvolger van de Phantom, die zijn naam zal behouden. De nieuwe Rolls-Royce Phantom komt niet dit jaar op de markt, maar laat op zich wachten tot 2018. Dat wordt een druk jaar voor de Britten, want dan wordt ook de Cullinan gelanceerd. De eerste details zijn schaars, maar wel weten we dat hij op een volledig nieuw platform wordt gebaseerd. Rolls-Royce wil de Phantom een stuk lichter maken, door meer gebruik te maken van aluminium. Het topmodel zal – zoals het hoort – ook gewoon weer een V12 krijgen.