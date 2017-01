800 pk voor Pagani Huayra Roadster

Geen halve maatregelen voor de Pagani Huayra Roadster. De open supercar krijgt evenveel vermogen als de Huayra BC: 800 pk. Dat heeft Pagani vandaag bekendgemaakt.

Huayra BC

Wekenlang zijn de Italianen al aan het plagen met de Pagani Huayra Roadster. Stukje bij beetje laten ze meer informatie en meer beelden los van de auto. Nu is in elk geval duidelijk hoeveel vermogen hij heeft. Eerder werd nog verwacht dat het vermogen iets zou worden teruggeschroefd, zodat de Huayra BC echt de ultieme Huayra zou blijven. Toch is dat niet het geval en dus levert de 6,0 liter V12 ook in de Huayra Roadster 800 pk en 1098 Nm.

Scherper

Op de Autosalon van Genève wordt het doek van de Pagani Huayra Roadster getrokken. Hij moet nog schepere lijnen krijgen dan de dichte variant en nog agressievere vormen hebben, volgens Horacio Pagani, de grote baas van de sportwagenfabrikant. Het gewicht wordt iets hoger dan dat van de Huayra BC. Dat heeft allemaal te maken met de verstevigingen die ervoor moeten zorgen dat de stijfheid in orde blijft. Alle technische details weten we op 9 maart. Tot die tijd zal Pagani ongetwijfeld doorgaan met plagen, dus waarschijnlijk hebben we tegen die tijd al een vrij compleet beeld van de auto.