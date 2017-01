Afgehamerd: dit is de duurste Jaguar E-Type ter wereld

Twaalf stuks. Zoveel exemplaren van de Jaguar E-Type Lightweight werden er in eerste instantie nog geproduceerd. In Scottsdale werd een van de elf overgebleven auto’s geveild door veilinghuis Bonhams.

7,37 miljoen

De duurste Britse auto die ooit werd geveild is hij niet, die eer ging afgelopen jaar naar de Ecurie Ecosse Jaguar D-Type. Met een opbrengst van 21 miljoen euro is die auto ruim drie keer meer waard dan deze E-Type. De Jaguar E-Type Lightweight bracht namelijk 7,37 miljoen dollar, zo’n 6,9 miljoen euro, op. Daarmee is het wel de allerduurste Jaguar E-Type ter wereld geworden.

Drie eigenaren

Dat deze Jaguar E-Type Lightweight voor vele miljoenen de veiling zou verlaten stond eigenlijk direct al vast. Bonhams had vele geïnteresseerden voor de auto, die een flinke racehistorie heeft. Daarbij komt dat hij sinds hij de fabriek in 1963 verliet, slechts drie eigenaren gehad heeft en dat de auto nooit opnieuw opgebouwd is. Alles is nog volledig origineel. In het jaar dat hij van de band rolde, won Bob Jane ook het Australische GT-kampioenschap met deze auto. Jane verkocht de auto zelf in 1980 en gaf later toe dat hij van niets in zijn leven zoveel spijt heeft gehad.

Jaguar E-Type Lightweight

Wat maakt de auto nu zo bijzonder? Nou, naast het feit dat er maar elf auto’s overgebleven zijn, is de E-Type Lightweight eigenlijk ook de ultieme E-Type. Het interieur werd gestript en Jaguar maakte meer gebruik van aluminium. Lichtere ramen, een ander uitlaatsysteem en geen sierlijk chroom meer. Het scheelde in totaal 114 kilogram. Tegelijkertijd werd de 3,8 liter zes-in-lijn ook opgepept tot zo’n 300 pk.

Nieuw

Twee jaar geleden begon Jaguar met de bouw van zes volledig nieuwe E-Type Lightweights. De auto’s werden voor één miljoen pond, zo’n 1,2 miljoen euro, per stuk verkocht en zijn volledig naar de oude specificaties gemaakt. In tegenstelling tot de auto die bij Bonhams werd geveild, mag je met die nieuwe E-Types echter niet meedoen aan klassiekerraces. Vandaar ook het gigantische verschil in prijs.