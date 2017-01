Aston Martin Max Verstappen te koop

Slechts zes maanden heeft de Nederlandse coureur Max Verstappen ervan mogen genieten, maar sportwagenbouwer Aston Martin gaat de dienstauto van de Nederlandse F1-ster alweer vervangen. Dat is goed nieuws voor de Verstappen-fans, want Max’ sportwagen staat te koop.

De fan dient dan wel over 239.500 euro te beschikken, want dat is de prijs die Cito Motors in Eindhoven voor de voormalige dienstauto van de Nederlander vraagt. Dat de sportcoupé in Nederland te koop staat, heeft niets met de afkomst van de 19-jarige F1-coureur te maken. Verschillende (Europese) dealers hadden ingetekend op V12 Vantage S Coupé met de afdruk van Max Verstappen in de stoel, maar de fabrikant gunde de Nederlandse vertegenwoordiger van het prestigieuze merk de in Meteorite Silver gespoten coupé. Max heeft niet veel kilometers in de 572 pk sterke V12-sportauto gereden. De teller vermeldt slechts 4128 kilometer.

Rijbewijs

Afgelopen zomer bezocht Verstappen met teamgenoot Daniel Ricciardo de Aston Martin-fabriek in het Engelse Gaydon, waar de beide Red Bull-rijders van samenwerkingspartner Aston Martin een sportwagen kregen overhandigd. Verstappen en Ricciardo mochten zelf de befaamde ‘gevleugelde’ badges op de motorkap en achterklep plakken. De gesponsorde auto met een nieuwprijs van tegen de drie ton was niet Verstappens enige vervoermiddel. De Grand Prix-winnaar kreeg direct na het behalen van zijn rijbewijs 15 maanden (!) terug een snelle Renault Clio RS en na zijn overstap van F1-team Torro Rosso naar Red Bull Racing deed ‘Mad Max’ zichzelf een Porsche 911 GT3 RS ter waarde van 2,5 ton cadeau. “Als Max iets groots wil kopen, dan moet hij eerst toestemming krijgen van mij en de manager. Dat geldt ook voor de aankoop van zijn auto”, vertelde vader Jos enkele maanden geleden aan het Zwitserse Blick.

Testrijder

Welk model Verstappen Junior dit jaar als dienstauto krijgt, is niet bekend. Aston Martin en Red Bull hebben recent aangekondigd de samenwerking te verlengen. De bedrijven brengen in 2019 een gezamenlijk ontwikkelde sportwagen met Formule 1-techniek uit, de ongeveer drie miljoen euro kostende AM-RB-001. Red Bulls teambaas Christian Horner liet aan Autovisie weten dat Verstappen en Ricciardo graag als testrijders willen fung eren.