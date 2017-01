Aston Martin Max Verstappen verkocht!

Slechts enkele uren nadat Autovisie via De Telegraaf onthulde dat de jong gebruikte Aston Martin V12 Vantage S in de showroom van Cito Motors in Eindhoven de voormalige ‘zakenauto’ van Max Verstappen is, staat er het bordje verkocht op. De sportwagen met 572 pk sterke V12-motor is verkocht aan een Nederlander.

De sportcoupé blijft dus in Nederland. De gelukkige koper, die niet genoemd wil worden, laat desgevraagd weten een liefhebber van het Aston Martin-model te zijn. Dat Max Verstappen in het exemplaar heeft gereden, vindt hij heel bijzonder. De koper kan op een speciale aflevering rekenen, zo laat de dealer weten.

Formule 1-coureur Max Verstappen kreeg de sleutel van de V12-sportcoupé in juli overhandigd als onderdeel van de sponsor- en technische overeenkomst tussen Aston Martin en Red Bull Racing, waarvoor Verstappen rijdt. Mad Max gebruikte de sportcoupé onder andere tijdens zijn zomervakantie. Aston Martin nam de auto eind vorig jaar weer in om hem door een ander exemplaar te vervangen. De in Meteorite Silver gespoten coupé met een witte rand rond de grille werd door de Engelse autofabrikant vervolgens aan de dealer in Eindhoven gegund. Voor de auto werd € 239.500,- gevraagd.