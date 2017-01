Audi Q7 Deep Learning Concept is een studiebol

Als de Audi Q7 een bekende Nederlander was, dan was hij niet Bonnie St. Claire (score van 52 bij de Nationale IQ Test van BNN), maar Dolores Leeuwin (159). Althans, als we het over de Audi Q7 Deep Learning Concept hebben die nu op de Consumer Electronics Show in Las Vegas staat.

Audi vindt dat kunstmatige intelligentie cruciaal is voor autonome voertuigen. Daarom heeft het merk samen met chipmaker NVIDIA een lerende Q7 ontwikkeld. De SUV is door een menselijke bestuurder rondgereden over een baan, zodat hij met camera’s en sensoren kon ‘meekijken’ naar de route, de omgeving en de verschillende verkeerssituaties. De Q7 heeft zo ook geleerd wat hij bijvoorbeeld moet doen als een stoplicht langs de weg op rood springt.

“De Q7 kan ‘meekijken’ zodat hij de route, omgeving en situaties kan herkennen”

Volgens Audi komt het neurale netwerk van de Deep Learning Concept overeen met dat van een mens (we ruiken wat hyperbool in die bewering, maar à la…) en is het zó goed dat de autonome Q7 zelfs kan omgaan met veranderend weer en extreme lichtomstandigheden (fel zonlicht overdag, gebrek aan verlichting ’s nachts).

Daarbij blaast Audi alvast hoog van de toren over de nieuwe generatie A8. De fabrikant roept dat die topsedan wordt uitgerust met “het eerste autonome systeem in serieproductie dat de besturing op sommige momenten volledig kan overnemen”. Audi noemt de functionaliteit Traffic Jam Pilot, dus dan weten we ook gelijk op welke momenten de A8 zelf kan sturen.