Audi RS4 en RS5 Sportback komen na RS3 Limousine en RS3 Sportback

Onder supervisie van voormalig Lamborghini-topman Stephan Winkelmann zet Audi de achtervolging in op Mercedes-AMG en BMW M GmbH. Met een waar productoffensief hoopt Audi in ieder geval in de slipstream van beide merken te komen, ondanks dat de twee landgenoten groter zijn en meer modellen aanbieden. Nog dit jaar breidt Audi de RS-familie uit met de reeds gepresenteerde RS3 Limousine, maar er staan meer nieuwe types op stapel.

Op dezelfde technische leest als de RS3 Limousine is de RS3 Sportback geschoeid. De Duitse autobouwer heeft de vijfdeurs hatchback nog niet voorgesteld, maar de leveringsdatum staat al vast. Hij komt tegelijk met de vierdeurs RS3 op de markt en dat is aan het begin van de zomer. Beide types beschikken over een nieuwe vijfcilinder benzinemotor met turbo, waaruit de techneuten van Audi Sport (voorheen Quattro GmbH genaamd) 400 pk en 480 Nm putten. De vorige editie, die in 2015 en 2016 werd aangeboden, haalde uit de 2.5-vijfcilinder turbomotor 360 pk en 465 Nm.

Hobbyfotograaf

Nog voordat de levering van de RS3 start, toont Audi de eerste loot aan de RS5-stam. Het betreft de Coupé. In juli start van die vierpersoons coupé de productie. Hoewel nog niet voorgesteld, heeft Audi de sportcoupé al aan zijn trouwe dealers laten zien. Via een hobbyfotograaf onder de vertegenwoordigers van Audi is een plaatje van de specificaties uitgelekt. Op die sheet die Motor1 in handen heeft, staat volgens het medium dat de RS5 Coupé over een 2.9 V6-turbomotor zal beschikken met een vermogen van 450 pk. Het blok is geen onbekende. Porsche past de krachtbron al toe in de Panamera, waarin het blok goed is voor 440 pk.

RS5 Sportback

Op de valreep van 2017 start in Zuid-Duitsland de bouw van de volgende RS-variant, de RS4. De snelle gezinswagen komt er alleen als Avant. Liefhebbers van een vierdeurs hebben de RS5 Sportback als enige alternatief, mochten de personen graag een rappe zaken-Audi rijden. Jawel, er komt dit maal ook een RS5 Sportback! Deze liftback met coupé-achtige carrosserielijn gaat de strijd aan met de M3 van BMW en de C63 van Mercedes-Benz. De Sportback en de RS4 Avant krijgen de vijfcilinder turbomotor van de RS5 Coupé en TT-RS. De specificaties van de krachtbron is voor al die modellen gelijk.

Audi biedt nu onder RS-label de RS6, RS7, RSQ3 en TT-RS aan. Op de nog verse TT-RS na is het einde van de levenscyclus van deze modellen al in beeld. Audi vervangt de A6, A7 en Q3 komend jaar.