Autojaar 2017: deze auto’s kun je verwachten

De introductiekalender zal ook in 2017 nog niet bol staan van de elektroauto’s, want de hausse wordt wat dat betreft pas over twee verwacht. Dit jaar staat er slechts één puur elektrisch aangedreven auto gepland. De markt blijft om normale auto’s vragen. Dit zijn de belangrijkste nieuwkomers.



De dealers van ALFA ROMEO zijn nog maar net klaar met de lancering van de Giulia of het volgende model dient zich al aan. Dat is de Stelvio (VIDEO!), waar het merk heel hoge verwachtingen van heeft. De 4,68 meter lange vijfzitter is de eerste uit een serie van drie SUV’s die het merk gaat uitbrengen. Hij heeft dezelfde motoren als de Giulia, waaronder de 510 pk sterke 2.9 V6.



AUDI lanceert de A8 en die limousine vormt het startschot voor een nieuwe designstijl die nog dit jaar wordt doorgetrokken naar de compleet nieuwe A7. De modellen van Audi zullen optisch meer van elkaar afwijken dan voorheen. In maart stelt de fabrikant het topmodel voor, maar de levering start pas tegen het einde van de zomer. De verkoop van de Q5 (VIDEO!)start in januari, die van de A5 Cabriolet in april. De eveneens reeds voorgestelde RS3 begint halverwege het jaar. De RS5 met 400 pk sterke vijfcilinder volgt in augustus.



BMW start in februari met de levering van de 5 Serie sedan (VIDEO!), die de basis vormt voor de 5 Serie touring (juni). De 5 GT wordt halverwege het jaar afgelost door een 6 GT met een lagere daklijn. De vijfpersoons hatchback is in de toekomst de enige 6 Serie, aangezien de andere types worden opgevolgd door een 8 Serie. Aan het einde van het jaar verschijnt een fonkelnieuwe X3 en stelt BMW de compacte X2 op basis van de Mini Countryman voor. Van de i3 staat een sportievere variant op stapel, maar de elektrische aandrijflijn blijft gelijk.



Na de kersverse C3 (VIDEO!) is het nu de beurt aan de C3 Picasso. Voor de ontwikkeling ervan heeft CITROËN de samenwerking met Opel gezocht. De Fransen brengen hun telg pas na de Opel-variant (Crossland X) op de markt. DS, het luxemerk van de PSA Peugeot Citroën, breidt zijn modellengamma uit met een SUV. De hoge vijfzitter heeft de technische basis van de Peugeot 3008, maar wordt hoger in de markt gezet.

Na de schijnwerpers dit jaar op de Tipo, 124 Spider en gerestylede 500 te hebben gezet, richt FIAT zich komend jaar op de 500L en de Panda. Beide vijfdeurs modellen ondergaan een lichte restyling.

FORD heeft zijn belangrijkste telg voor 2017 al laten zien. Het is de nieuwe Fiesta, die uiteindelijk in vijf versies op de markt komt. Naast de reguliere uitvoering verschijnen een opgehoogde Active, een sportieve ST-Line, een luxe Vignale en een racy ST. De hatchback is groter dan voorheen en biedt meer interieurruimte. Van een ander kaliber is de GT, die eindelijk wordt uitgeleverd. Tegen het einde van het jaar verschijnt de gefacelifte EcoSport, die een geheel nieuw front krijgt.

HONDA maakt zich op voor de tiende generatie Civic (VIDEO!). In maart start de verkoop van de hatchback, die fors groter is geworden, maar kleinere motoren krijgt, waaronder een 1.0-driecilinder. Het topmodel Type-R komt later en zal voor het eerst meer dan 300 pk leveren. Ook geheel nieuw is de CR-V. Hij is gebaseerd op de Civic en krijgt ook diens aandrijflijnen. In de tweede helft van 2017 start de verkoop van het model.



HYUNDAI begint het jaar met de marktintroductie van de i30 (VIDEO!). De gegroeide vijfdeurs hatchback bijt de spits af, maar de stationwagon volgt spoedig. Dan komt er nog een vierdeurs ‘coupé’ bij. Als i30 N volgt er over twaalf maanden een hot hatch met 245 pk. Na de zomer verschijnt van de Ioniq een versie met plug-in hybride-aandrijflijn. Op hetzelfde moment presenteert het merk ook een kleinere SUV die de ix20 zal aflossen.



JAGUAR stelt in maart de XF Sportbrake voor, de enige stationwagon van het merk. De auto is parallel aan de sedan ontworpen en zal meer een chique stationwagon zijn dan een pakezel. De verkoop start na de zomer. Dan komt het merk ook met een facelift voor de F-Type, waarin nu ook een viercilinder zal worden geleverd.



LAND ROVER maakt zich op voor de volgende generatie Discovery (VIDEO!). De robuuste zevenzitter ziet er ‘liever’ uit door een sterk afgerond design. Voor het eerst kan de auto semi-autonoom met een aanhanger achteruitrijden. Hij komt in de lente op de markt.



KIA neemt begin volgend jaar de kakelverse Rio in verkoop en lanceert enkele maanden later de derde Picanto. Voor beide auto’s geldt dat het een (groter) vijfdeurs hatchbackmodel is dat meer luxe biedt. Halverwege het jaar komen er stekkerversies van de Niro en de Optima Sportswagon. Voor het najaar staat een compacte SUV gepland. Dat wordt de opvolger van de Venga.



MAZDA start in februari met de levering van de leuke MX-5 RF, die eerder dit jaar al werd voorgesteld. De roadster met inklapbare hardtop komt naast de variant met softtop. Ook de reeds gepresenteerde CX-5 met compleet nieuw exterieur en interieur gaat in verkoop. Naast deze auto’s komen er gefacelifte versies van de Mazda’s 2, 3 en CX-3, waarbij de focus op de techniek ligt.



MERCEDES-BENZ brengt verdeeld over het jaar op basis van de nog verse E-Klasse een opgehoogde All Terrain (VIDEO!), de sportieve Coupé en de chique softtop-Cabrio plus enkele AMG-uitmonsteringen. Van de GT-familie komen een softtopvariant en een supersnel GT R-topmodel, 585 pk sterk (VIDEO!). De GLA ondergaat een lichte facelift en naamswijziging in GLA Coupé. Net voor de zomer start Mercedes de levering van de Maybach S Cabrio, een tot 300 stuks gelimiteerde ultraluxe Bentley-concurrent. Voor de vierdeurs S-Klasse staat een facelift gepland, waarbij de limousine nieuwe motoren en extra functies voor deels autonoom rijden krijgt. In september debuteert de CLS, die ditmaal alleen als sedan komt. Het jaar wordt afgesloten met Mercedes’ eerste pick-up, de X-Klasse.



MINI trapt het jaar af met de marktintroductie van de Clubman JCW, voorzien van een 231 pk sterke 2.0-turbomotor. Hetzelfde blok komt ook voor de fonkelnieuwe Countryman beschikbaar, maar dan later in het jaar. De Engelse BMW-dochter start eerst de levering van de reguliere Countryman. Deze SUV komt enkele maanden later ook met een plug-in hybride-aandrijflijn.



NISSAN neemt de fonkelnieuwe Micra (VIDEO!) in de verkoop. De vijfdeurs hatchback is de tweelingbroer van de Renault Clio. Het duo rolt ook uit dezelfde Franse fabriek. Voor de X-Trail brengt de fabrikant een 2.0-dieselmotor.



OPEL lanceert in 2017 onder meer de tweede generatie Insignia, die ditmaal als vijfdeurs Grand Sport, Sports Tourer en ‘hoog op de poten’ staande Country Tourer komt. Hij is luxer en langer, maar ook lichter. Daarnaast komt Opels eerste volledig elektrische model, de Ampera-e, op de markt. De auto haalt (volgens Opel) dik 500 km op een acculading. Ook nog vóór de zomer verschijnt de Karl Rocks, een met kunststof sierdelen opgetuigde versie. In de tweede helft van 2017 lanceert Opel de crossovermodellen Crossland X en Grandland X, die in samenwerking met PSA (respectievelijk Citroën C3 Picasso en Peugeot 3008) zijn ontwikkeld. De Crossland X vervangt de Meriva, de Grandland X komt vooralsnog naast de Zafira, die uiteindelijk verdwijnt.



PEUGEOT doet het na een druk jaar met veel crossovernieuws even rustig aan. De levering van de zevenpersoons 5008 start dit voorjaar. Voor de 308 plant Peugeot een restyling.



PORSCHE breidt de Panamera-familie uit met twee stekkerhybriden en de langere Executive (VIDEO!). Verder komt ook nog een Sports Turismo-uitvoering, een zogenaamde ‘shooting brake’ met (voor het eerst) vijf zitplaatsen in een Panamera. De levering start eind volgend jaar. Rond dezelfde tijd onthult Porsche de compleet nieuwe Cayenne, gebaseerd op de Audi Q7 en VW Touareg. Van de 911 komt weer een GTS en ook nog een gerestylede GT3. Ook staat er een reeds uitverkochte 911 GT2 RS in een oplage van vermoedelijk 850 stuks gepland. Verder komen er GTS-modellen van Boxster en Cayman met zéscilinder motoren.



Na het grootste product- offensief uit de historie van RENAULT doen de Fransen het komend jaar wel rustig aan. De autobouwer maakt zich op voor een serie facelifts, zoals die van de Captur. Maar het grote nieuws is de verkoopstart van de Koleos. Deze SUV komt boven de Kadjar in het programma en deelt zijn techniek met o.a. de Nissan X-Trail. Als submerk herlanceert Renault eindelijk weer Alpine, dat een sportcoupé met middenmotor op de markt zal brengen.



De gefacelifte Leon rijdt de SEAT-showrooms binnen, onder meer in de vorm van een 300 pk sterke Cupra. Halverwege het jaar verschijnt een nieuwe editie van de Ibiza. Het nieuwe model vormt de basis voor Seats eerste compacte SUV, de Arona. Hij komt onder de razend populaire Ateca in het programma.



Zustermerk SKODA richt het vizier op een grote SUV. In maart verschijnt de vijf- tot zevenpersoons Kodiaq (VIDEO!), die zijn techniek deelt met de VW Tiguan. Op dezelfde basis komt de tweede generatie Yeti. Dat model is 30 cm korter en heeft vijf zitplaatsen. Het concern trapt het nieuwe jaar af met de gefacelifte Octavia, die te herkennen is aan gedeelde koplampunits. Ook de Rapid en de Citigo ondergaan een kleine make-over.



SUZUKI rijdt deze maand de olijke Ignis (VIDEO!)de showroom binnen. Het compacte hatchbackmodel komt tussen de Celerio en de Swift in het gamma. De lichtgewicht met zuinige motoren moet jongeren aanspreken. In maart stellen de Japanners de volgende Swift voor. Die hatchback met onder meer een 1.0-driecilinder turbomotor deelt zijn techniek met de Baleno en komt in de zomer.



Met een vertraging van een maand of vier start TOYOTA met de verkoop van de Prius PHEV plug-in hybrid. Die stekkerhybride heeft een aangepaste voor- en achterkant en gewoon het vanaf 1 januari geldende universele bijtellingstarief van 22 procent. Alleen vol-elektrische auto’s profiteren nog van 4 procent bijtelling. Halverwege 2017 komt tevens de opgefriste Yaris. Van de in Frankrijk gebouwde hatchback verschijnt een snelle variant onder de naam Gazoo. Over een jaar wordt de nieuwe generatie Auris voorgesteld. De auto wordt een stuk spannender om te zien dan het bestaande model.



Na de 90-serie van VOLVO is het in de tweede helft van dit jaar de beurt aan de nieuwe 60-familie. Allereerst komt de XC60, die zijn techniek met de 90-modellen deelt. Dat geldt niet voor de XC40, die mogelijk eind 2017 al wordt voorgesteld. Die 40-reeks, waarvan ook nog sedan- en hatchbackversies komen, staat op een ander platform.

VOLKSWAGEN heeft net de onderhuids opgewaardeerde Golf gepresenteerd. Volgende maand stelt het merk de 22 cm langere en zeven zitplaatsen tellende Airspace-versie van de Tiguan voor. Die gaat deze zomer in verkoop en dan introduceert VW ook de grotere Touareg. In maart komt al de opvolger van de (Passat) CC, die Arteon gaat heten. De auto komt boven de Passat in het programma. In het najaar arriveren twee compacte middenklassers, de vernieuwde Polo en de daarvan afgeleide SUV-telg, respectievelijk broertjes van de Seat Ibiza en de Arona.