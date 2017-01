Autovisie Kennisquiz: Hoe heet die coupé ook alweer? De BMW 4 Serie is net vernieuwd, al is dat nauwelijks te zien. De tweedeurs versie van de 3 Serie is een van de bekendere coupés op de markt, al zijn en waren er meer. Hoe is het gesteld met jouw coupékennis? Doe de Autovisie Kennisquiz en bewijs hoe goed je bent!

Hij is groot. Dat is het enige wat we erover zeggen. Het is de…

Hoe heet deze hoekige tweedeurs?

Wat hebben we hier?

Deze fraaie tweedeurs is een…

Raar ding, maar wat is het?

Welk compacte model zien we hier?

Deze strakke coupé is een…

Welke grote coupé is dit?

Beetje Ferrari 400-achtig. Wat is het?

Welke tweedeurs zien we hier van de zijkant?

Welke klassieke Italiaanse coupé is dit?

Best een dik apparaat, maar wat is het?

Een compacte coupé van een Oosterse fabrikant. Welke is het?

Deze was geen succes. Wat is het?

Mooi, lelijk? Hoe dan ook, welk model is dit?

Oh, oh, oh… Dat was niet best. En om je in je broodnodige coupéstudie te motiveren, krijg je van ons zo’n spuuglelijke Marcos Mantis.

Tja, best oké, maar ook niet meer dan dat. Sorry, maar deze score is alleen goed voor een Toyota Paseo, misschien wel de meest karakterloze coupé ooit.