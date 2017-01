Autovisie Kennisquiz: Vierwielaandrijvers in de sneeuw “Let it snow, let it snow, let it snow…” Een paar sneeuwvlokken en het halve land staat weer stil. Met de vijftien auto’s in deze Autovisie Kennisquiz hoeft dat niet te gebeuren. Voorzien van vierwielaandrijving en winterbanden brengen ze je (praktisch) overal. Raad jij ze allemaal?

Pas op, opspattende sneeuw! Welke auto richt dit milieudelict aan?

Een besneeuwd pad? Dat kan deze … hebben.

Deze … staat in perfect geharkte sneeuw.

Ja, AWD is een vereiste voor deze Kennisquiz, maar welke auto is dit?

Spijkerbanden onder een…

De sneeuw blijft plakken aan het achterwiel van deze …

Welke auto probeert hier weg te komen na een hevig sneeuwballengevecht?

Vooruit, deze … rijdt niet op sneeuw, maar op ijs. Ook koud, ook winters, dus ach.

When in snow, apply throttle. If stuck, apply more throttle. Je kijkt hier naar de …

Back to the 90’s met deze …

Sneeuwpret met de …

Ja, ook met de … doe je aardig mee in de sneeuw.

Niet echt een serieuze offroader, maar wel AWD in deze …

We haalden het logo vergeefs weg, want we geven je het merk cadeau. Dit is de …

Straks wel even de sneeuw uit de luchtinlaat van de … halen.

Oh, oh, oh, oh… Ja, dat is niet best natuurlijk. Je bent bijna net zo slecht als Subaru met Photoshop in de jaren 90. Bijna. Probeer het gerust nog een keer, het kan echt alleen maar beter gaan.

Tja, redelijk. Het kan vriezen, het kan dooien. Het is niet goed en niet slecht. Hier, krijg je van ons een familie Hummers op een heuvel met een Nederlandse hoeveelheid sneeuw.