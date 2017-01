Autovisie Kennisquiz: Zelfde auto, andere naam Steeds meer modellen worden wereldwijd verkocht, maar niet altijd met dezelfde naam, of dezelfde neus. In deze Autovisie Kennisquiz hebben we tien ‘tweelingen’ van over de hele wereld. Raad jij ze allemaal?

Bij ons wordt dit de nieuwe Opel Insignia, maar hoe heet deze?

De Renault Koleos heet in Korea de …

Geen lijst is compleet zonder een Alfa Romeo. Wij kennen hem als de 75, maar hoe heette hij in de VS?

Deze bestelauto op basis van de Opel Kadett werd in Engeland verkocht als de …

Wij kennen hem als de Fiat Tipo, maar in Turkije heet hij…

De Mazda 626 Coupé ging in Japan door het leven als de …

En nu niet stiekem Google Translate gebruiken. Dit is de…

Wat was hij lief he, de oude Alto? Maar hoe heette hij in Japan?

Dit is de niet de Mitsubishi Eclipse uit 1989, maar de …

Wat een plaatje he? Maar hoe heette deze Rover 827 in Noord-Amerika?

Oh, oh, oh, oh… Ja, dat is niet best natuurlijk. Voor straf geven wij je een Mazda Laputa. Een Mazda ‘Prostituee’ dus. Je kunt het goed maken om zijn Nederlandse naam in de comments achter te laten.

Tja, redelijk. Het kan vriezen, het kan dooien. Het is niet goed en niet slecht. Nou vooruit, hier heb je een Toyota Corolla, de meest ‘middle of the road’ auto ooit. Je kunt wel bonuspunten verdienen als je ons de andere namen van de Corolla over de wereld weet te vertellen.