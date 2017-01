Avatar Roadster: Ford RS-power in een ultralicht karretje

Nee, dit is geen Renault Sport Spider in vermomming. Dit is de Avatar Roadster, een beoogde Lotus Elise-concurrent die later dit jaar op de markt moet komen.

De productieversie van de Roadster (goh, hoe bedenken ze die originele autonamen toch altijd?) wordt aangedreven door de 250 pk sterke 2,0 liter turbomotor uit de Ford Focus ST of de 350 pk leverende 2,3 liter geblazen viercilinder uit de Focus RS. En aangezien de Avatar slechts 695 kilogram weegt, zijn beide krachtbronnen goed voor meer dan aansprekende prestaties. De 250 pk-variant gaat in 4,0 seconden naar 96 km/h en de 350 pk-versie in 3,6 seconden. De topsnelheid van de Avatar ligt op 241 km/h.

Volgens de fabrikant – die onderdeel is van het Britse Marlin Sportscars – is de Roadster volledig door de klant aan te passen. Wil iemand de auto bijvoorbeeld meer op het circuit gebruiken, dan kan hij of zij onder meer een rolkooi bestellen, een sperdifferentieel, aerodynamische verbeteringen en een stijver onderstel. Wat versnellingsbak betreft, is er de keuze tussen een handgeschakelde zesbak of een sequentiële transmissie met zeven verzetten. Er worden slechts vijftig auto’s gebouwd, voor een vanafprijs van 39.990 pond (45.778 euro).