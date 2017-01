Benzinemotor voor Audi SQ5

Op de autoshow in Detroit, de North American International Auto Show 2017, heeft Audi het doek getrokken van de fonkelnieuwe SQ5. Onder de kap van de SUV hangt een benzinemotor. Of er ook een dieselversie komt, is niet bekend.

De SQ5-versie van de Audi Q5 werd in Europa alleen met een dieselmotor aangeboden. In de rest van de wereld beschikte de krachtige SUV over een benzinemotor. Voor de Amerikaanse markt, waar de Audi SQ5 nu zijn werelddebuut beleeft, is de aanwezigheid van een benzinemotor dus niet verrassend. De Nederlandse importeur laat weten dat de SQ5 in Nederland in ieder geval met een benzineblok zal worden aangeboden.

Permanente vierwielaandrijving

De SQ5 TFSI, zoals de versie die nu is voorgesteld heet, beschikt over een 3.0 V6 TFSI-benzinemotor met turbo en directe inspuiting. Het blok is goed voor een vermogen van 354 pk en genereert een koppel van 500 Nm tussen 1.370 en 4.500 toeren per minuut. De trekkracht wordt middels permanente vierwielaandrijving op de weg overgebracht. De 3.0 V6 TFSI-motor brengt de SQ5 in 5,4 seconden vanuit stilstand naar 100 km/h. De topsnelheid is elektronisch afgeregeld op 250 km/h.

Mexico

Audi biedt het topmodel van de SQ5-familie aan met een sportdifferentieel, dat voor een nog onbekende prijs op de optielijst staat. Het differentieel verdeelt de aandrijfkrachten tussen de twee achterwielen. Wanneer de in Mexico gebouwde SQ5 precies in Nederland arriveert, is nog niet bekend. De importeur houdt het op halverwege dit jaar.