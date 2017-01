BMW Inside Future is… euhm… futuristisch

De toekomst van de mobiliteit wordt me toch een partij vormgegeven daar in Las Vegas! Zowel Hyundai als Toyota beweert het te doen, maar ook BMW. En wel met deze Inside Future-sculptuur.



Het staat letterlijk in het persbericht: “BMW geeft de toekomst van de mobiliteit opnieuw vorm.” En als we de fabrikant op zijn blauwe Beierse ogen moeten geloven, dan heeft die toekomst voorlopig even de vorm van een sculptuur. Want auto’s zet BMW niet neer op de Consumer Electronics Show in Las Vegas. Het lijkt op de technologiebeurs immers vooral om interieurs te gaan.

“De ‘party trick’ van de Inside Future is zijn HoloActive-technologie”

En dat is misschien wel logisch, want alle autofabrikanten gaan er inmiddels vanuit dat we in de toekomst niet meer zelf aan het stuur zitten. De auto rijdt zelfstandig, dus moeten we ons in de cabine zien te vermaken. Iets wat we volgens BMW – oh, de ironie – ook in een futuristisch interieur nog met ouderwetse boeken doen (zien jullie ze staan, daar aan de rechterkant?).

De ‘party trick’ van de Inside Future moet echter zijn HoloActive-technologie zijn. Daarmee zou een auto een driedimensionale weergave van zijn bedieningselementen boven het dashboard kunnen projecteren. Door er simpelweg gebaren boven te maken, kun je alle functies van het voertuig aansturen.