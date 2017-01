Brabus neemt Mercedes-Benz E-Klasse onder handen

Geen 900 pk en ook geen enorm uitgeklopte spatborden. Nee, tuner Brabus heeft de nieuwe Mercedes-Benz E-Klasse dit keer best ‘bescheiden’ onder handen genomen.

E-Klasse

Brabus pakt voorlopig alleen de Mercedes-Benz E-Klasse aan, voor de aangepaste AMG moet je nog even geduld hebben. Dat weerhoudt de tuner er overigens niet van om de E-Klasse te voorzien van vier uitlaatpijpen. De voorbumper heeft grotere luchtinlaten en is voorzien van een kleine voorspoiler. Dit moet de stabiliteit op hogere snelheden verbeteren. De achterbumper heeft een diffuser gekregen, ook weer om de aerodynamica iets te verbeteren. Uiteraard levert de Duitse tuner ook een kleine achterspoiler voor de Mercedes-Benz E-Klasse sedan. Overigens kun je ook een Brabus voorspoiler krijgen als je al hebt gekozen voor de optionele AMG-bodykit.

Modules

Brabus levert een hele reeks velgen voor de E-Klasse, variërend van 18 tot en met 21 inch. Je kunt er ook voor kiezen om de auto met drie centimeter te verlagen, ook als hij is uitgerust met luchtvering. De echte pk-monsters blijven dan weliswaar nog even uit, de tuner biedt wel een aantal modules aan voor de motoren die nu leverbaar zijn. Zo kun je de E 200 voorzien van een module die hem 225 pk en 330 Nm geeft, 41 pk en 30 Nm meer dan voorheen. Ook de nieuwe dieselmotor van de E 220 d is te voorzien van extra power. De vermogenstoename is met 27 pk minder groot, maar het koppel stijgt met 50 Nm wel meer. De 2,0 liter dieselmotor levert dan 221 pk en 450 Nm. Brabus pakt ook de sterkste dieselmotor van de E 350 d, de 3,0 liter, aan. Daarvan neemt het vermogen tot tot 299 pk (+51 pk) en 720 Nm (+100 Nm). Overigens kun je deze motortuning ook zonder uiterlijke aanpassingen door laten voeren.

