Cadillac CT6 plug-in hybride gelanceerd

Voortaan kan de Cadillac CT6 ook aan de stekker. In de Verenigde Staten en in China is de auto dit voorjaar ook te krijgen als plug-in hybride met een systeemvermogen van 340 pk en 586 Nm.

Range

De Cadillac CT6 Plug-in Hybrid krijgt een accupakket van 18,4 kWh dat achter de achterbank is geplaatst. Het geeft de auto een elektrische range van zo’n vijftig kilometer. Dat heeft grote gevolgen voor het gemiddeld verbruik. Cadillac geeft een gemiddeld verbruik op van 1,7 liter per 100 kilometer. Dat staat weer gelijk aan een CO2-uitstoot van ongeveer 40 gram per kilometer. Daarmee is de auto ook voor het Nederlandse belastingklimaat enorm interessant. Waar ze in de VS en China in maart naar de dealer kunnen, zullen wij echter nog geduld moeten hebben tot minimaal 2018.

Cijfers

Cadillac positioneert de CT6 Plug-In Hybrid in de Verenigde Staten boven de vierwielaangedreven 3,0 liter Twin Turbo, het enige model van de auto dat in ons land te krijgen is. Ondanks dat die versie met 417 pk fors sterker is, legt hij het in de sprint af tegen de CT6 met elektro-ondersteuning. De plug-in hybride sprint namelijk in 5,4 tellen naar 100 km/h, tegenover 5,7 voor de CT6 3.0 TT. Het heeft allemaal te maken met het koppel dat vanaf 0 toeren beschikbaar is. Het koppel van de plug-in hybride is bovendien met 586 Nm ook hoger dan dat van de zescilinder, die maximaal 555 Nm levert.

BPM

In de Verenigde Staten begint de prijs van de Cadillac CT6 Plug-In Hybrid bij 75.000 dollar, zo’n 70.000 euro. Daarmee is hij zo’n 10.000 dollar duurder dan de 3.0 TT V6 en bijna 20.000 dollar duurder dan het basismodel van de auto. In Nederland zou de prijs heel anders uitpakken. Hier begint de Cadillac CT6 namelijk bij 109.725 euro, al krijg je dan wel meteen een zeer luxe uitvoering. Van dat bedrag is overigens ruim 34.000 euro BPM. De plug-in hybride zou in ons land nauwelijks BPM krijgen, omdat het bedrag bepaald wordt door de CO2-uitstoot. Nog even geduld dus.