Chrysler Portal Concept is voor millenials

Hoeveel docking stations voor mobiele telefoons en tablets heb je nodig in een auto? Tien, volgens Chrysler! Waarom? Omdat deze Portal Concept “voor millenials, door millenials” is ontworpen, aldus de autofabrikant.

De Portal Concept debuteert op de Consumer Electronics Show in Las Vegas en is een op het eerste gezicht een behoorlijk dertien-in-een-dozijn-studiemodel. Het is dat de MPV (of minivan, zoals de Amerikanen zeggen) aan de voorkant is getooid met de Chrysler-vleugels, anders hadden we zijn bijbehorende merk nooit geraden.

“De Portal herkent zijn gebruikers aan het gezicht en de stem”

Uiteraard is de Portal Concept elektrisch aangedreven (welke concept is dat tegenwoordig niet?). In zijn vlakke vloer ligt voor 100 kWh aan batterijen, waarmee hij zo’n 400 kilometer ver moet kunnen komen. Met een snellader moet het, volgens Chrysler, mogelijk zijn om de Portal Concept binnen twintig minuten op te laden van helemaal leeg naar genoeg ‘peut’ voor 241 kilometer.

De auto is Level Three-autonoom, wat betekent dat hij onder bepaalde omstandigheden op de snelweg autonoom kan rijden. Daarbij zou de Portal Concept zijn verschillende gebruikers aan het gezicht en aan de stem moeten kunnen herkennen, zodat hij zijn interieur op de wensen van zijn inzittenden kan afstemmen.

De stoelen binnenin de Portal Concept kunnen worden weggevouwen en in verschillende configuraties worden neergezet. Ook heeft het voertuig zijn eigen draadloze netwerk, zodat inzittenden muziek, foto’s en video’s kunnen delen. Die mogelijkheid zou “een road trip moeten veranderen in een serie sociale herinneringen”, aldus Chrysler. Juist, voor millenials, door millenials dus.