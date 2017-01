Compleet nieuwe Lexus LS is langer dan Lang

Een lel van een auto. Zo kun je de nieuwe generatie Lexus LS gerust noemen. De auto is fors langer dan de vorige editie. De nu op de autoshow in Detroit gepresenteerde LS is zelfs langer dan de verlengde versie van de huidige LS!

De rolmaat reikt tot maar liefst 5,235 meter. Dat is maar liefst 14,5 cm meer dan de huidige LS van bumper tot bumper meet. De wielbasis is met 3,125 meter zelfs 3,5 cm langer dan de asafstand van de verlengde Lexus LS. Is dit dan de Lang-uivoering van de nieuwe LS. Nee! Dit is de standaardmaat voor Lexus’ topmodel. De Japanners zullen de LS voortaan in één variant uitbrengen en dat is deze ‘ultralange’ versie.

Coupé silhouet

Maar voor Lexus’ nieuwe topmodel geldt niet alleen groot, groter, grootst. De Japanse autobouwer heeft de auto lager gemaakt. De daklijn ligt in vergelijking met de vorige generatie 1,5 cm minder hoog. Door die aanpassingen van de maatvoering heeft de designafdeling de LS een coupé-achtig silhouet kunnen geven. Ook de lijn van de motorkap en de achterklep liggen lager dan voorheen. De fabrikant claimt dat de LS over de grootste interieurruimte, zowel voor- als achterin, beschikt van alle generaties LS. De limousine is wederom met de bekende Ottomane-achterstoel leverbaar, zodat de gereden persoon rechtsachter comfortabel kan liggen tijdens de rit.

Sinds het ontstaan van Lexus geldt de LS als het topmodel, zo ook deze generatie. Lexus geeft de vierdeurs sedan enkele nieuwe comfort- en veiligheidsverhogende zaken. Op de LS debuteert Intuitive Pedestrian Detection met Active Steering. Het betreft een veiligheidssysteem dat voetgangers voor de auto kan detecteren en daar in geval van nood zelfstandig op reageert. Wanneer een persoon zich voor de auto bevindt en een aanrijding dreigt, remt de LS automatisch af. In het uiterste geval stuurt de auto om de voetganger heen. De fabrikant claimt dat de LS daarvoor niet de rijbaan verlaat.Ook nieuw is het Lexus CoDrive, een systeem dat de besturing overneemt en semi-autonoom rijden mogelijk maakt. Op de nieuwste editie van de LS debuteert vierwielbesturing.

GA-L architectuur

Lexus heeft de LS ontwikkeld op basis van de zogeheten GA-L-architectuur. De vorig jaar geïntroduceerde LC maakt eveneens gebruik van deze bodemstructuur, al is dat een kortere variant. Lexus geeft aan dat dit de stijfste LS ooit is en dat de auto van alle vijf de edities het laagste zwaartepunt kent. In de architectuur van de LS debuteert een nieuwe motor. Het betreft een V6-blok met een slagvolume van afgerond 3,5 liter. De Japanners weten 421 pk uit de krachtbron te putten, die in het geval van de limousine met tussenkomst van een automatische transmissie naar de achterste wielen wordt gedirigeerd. Het koppel bedraagt 600 Nm. Met de 3.5 V6 in het vooronder is de LS in staat om de sprint 0-100 km/h in 4,5 tellen af te ronden.

Levering

Lexus verwacht de LS nog voor het einde van het jaar in Nederland te leveren.