Continental Supersports is snelste Bentley ooit

Het wordt steeds lastiger kiezen bij Bentley. Want nemen we de ‘gewone’ Continental GT, de V8, de V8S, de GT Speed, de GT3-R of toch deze nieuwe Continental Supersports? En dan hebben we de Convertible-modellen nog niet eens gehad.

De Supersports (prijs nog onbekend) nestelt zich comfortabel aan de bovenkant van de Continental-reeks, want zelfs de GT Speed kan met zijn enorme spierballen niet tippen aan de biceps van de nieuweling. Onder de motorkap ligt de oude bekende 6,0 liter W12, maar dan met grotere turbo’s, die de twaalfcilinder naar 710 pk en 1017 Nm (!) blazen. Ter vergelijking: de GT Speed brengt 635 pk en 820 Nm aan het asfalt.

“Zelfs de GT Speed kan met zijn enorme spierballen niet tippen aan de biceps van de Supersports”

Uiteraard is de Continental Supersports niet licht (hij weegt 2280 kilogram), maar door zijn overvloed aan vermogen en koppel weet hij toch in 3,5 seconden van stilstand naar 100 km/h te springen en houdt hij het pas bij 336 km/h voor gezien. De nog zwaardere Supersports Convertible (2455 kilogram) doet 3,9 seconden over de standaardsprint en haalt een top van 330 km/h.

LEES OOK: FILLD FOR BENTLEY – WANT TANKEN IS VOOR ARME SLOEBERS

Om die snelheid van zich af te schudden, heeft de Supersports, volgens Bentley, de grootste keramische remschijven ter wereld. Die huizen achter 21 inch lichtmetalen wielen in twintigspaaks design. Het uiterlijk van de Supersports daarentegen is wat ons betreft een beetje te Halfords, met die strijkplank op de kofferklep en dat Tupperware aan de onderzijde van de carrosserie. Wat vinden jullie?