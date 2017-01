Dieselgate 2.0? Fiat Chrysler beschuldigd van sjoemelen

Volkswagen heeft net een schikking getroffen met de Amerikaanse justitie en nu is Fiat Chrysler Automobiles (FCA) het bokje. De Environmental Protection Agency (EPA) heeft het concern ervan beschuldigd illegale software in dieselmotoren te gebruiken.

Het zou gaan om de 3,0 liter turbodieselmotoren in zo’n 104.000 pickups en SUV’s van Jeep en Ram, die zijn verkocht sinds 2014. Er zou ‘sjoemelsoftware’ inzitten, aldus de EPA en de California Air Resources Board, maar wat die programmatuur precies doet, wordt nog door de EPA onderzocht. “Wederom heeft een grote autofabrikant de beslissing genomen om de regels te omzeilen”, aldus Mary Nichols, voorzitters van de California Air Resources Board. “En wederom is zo’n autofabrikant tegen de lamp gelopen.”

FCA-directeur Sergio Marchionne reageerde woedend. “Wij hebben niks illegaals gedaan”, zei hij tegen journalisten. “Dit is absolute onzin. Er is niemand binnen dit bedrijf die zoiets stoms zou proberen als het rommelen met emissietests. Wij zijn geen criminelen!” In een verklaring schreef FCA zeer teleurgesteld te zijn in de EPA. “FCA zal aan alle onderzoeken meewerken en hoopt dat deze zaak op een eerlijke en rechtvaardige manier kan worden afgesloten. FCA wil de EPA en alle Amerikaanse FCA-klanten op het hart drukken dat al zijn dieselmotoren aan de regels voldoen.”