Dossier: een tweede auto voor 2000 euro

Een tweede auto is wel zo handig. Voor de boodschappen of de eerste voorzichtige kilometers van kinderen die net hun rijbewijs hebben gehaald. Voor zulk gemak hoef je niet de hoofdprijs te betalen, bewijzen de drie modellen in dit dossier.

Fiat Panda (2003 – 2012)

De Panda rijdt verbazend goed voor zo’n compacte auto, zelfs met vier volwassenen aan boord. Hij is voldoende ruim en naar verhouding best comfortabel. Door de hoge zit voel je zijdelingse bewegingen wel wat sterker. De latere 1.2-liter benzinemotor is de fijnste; daarmee scoor je met gemak een praktijkverbruik van 1 op 17. De 1.1-liter benzineversie komt het meeste voor, maar ook die rijdt nog vrolijk 1 op 15. In deze prijsklasse is het aanbod gebruikte Panda’s relatief groot. Bij een autobedrijf in Putten staat een leuke rode uit 2004 voor precies € 1.999. De auto heeft 93.000 kilometer gelopen. Het gaat wel om een spartaans uitgevoerd exemplaar; Panda’s met meer luxe zijn een stuk duurder.

Oordeel van de Wegenwacht

Op een paar onschuldige elektronische euveltjes na, is de Panda heel betrouwbaar. Een losse massakabel legt heel de auto stil, maar de Wegenwacht kan die kabel eenvoudig vastzetten. Hetzelfde geldt voor een losgetrild hoofdrelais op de zekeringkast. Vocht in de stekker van het motormanagement kost in het ergste geval een nieuwe stekker, maar meestal is het een kwestie van droogmaken.

Kia Picanto (2003 – 2011)

De Picanto is uiterlijk misschien niet de leukste van deze drie, maar voor een zo compacte auto rijdt hij best goed. De voorstoelen hebben wel erg korte zittingen. De ruimte achterin is krap, maar groot genoeg om als ‘mama’s taxi’ te dienen. Let wel goed op wanneer je afslaat: voor zo’n kleine auto heeft de Koreaan forse dode hoeken. Daar kan zomaar een fietser in verdwijnen! Het gemiddelde brandstofverbruik ligt rond de 1 op 14, maar rijd je ook langere ritjes, dan hoef je minder snel langs het tankstation. Via www.gaspedaal.nl vinden we in bij een autobedrijf in Bosschenhoofd een zilvergrijze (2004, 158.000 km) voor € 1.950.

Oordeel van de Wegenwacht

Het komt voor dat de Picanto zijn eigen contactsleutel niet meer herkent. Dan doet de kleine Koreaan helemaal niets meer. De enige oplossing is om alle sleutels (ook het reserve-exemplaar!) opnieuw te laten inlezen bij de garage. De pomp in de brandstoftank houdt er wel eens mee op, zodat uiteindelijk ook de motor de geest geeft. Kwestie van wat losse contacten, die de Wegenwacht kan vastzetten.

Suzuki Alto (2002 – 2007)



De Alto was in zijn hoogtijdagen een zeer populaire auto. Vandaar dat je er in het land nog de nodige tegenkomt. Zijn uitstekende bouwkwaliteit draagt bij aan het grote occasionaanbod. Wat zijn rijeigenschappen betreft, is de Alto geen uitblinker maar de Japanner scoort wel op alle onderdelen een voldoende. Zijwind en spoorvorming hebben relatief veel invloed op de koers, maar in druk verkeer is de Suzuki lekker wendbaar. De vijfbak schakelt een tikkeltje hakerig. Als je niet alleen stadsverkeer rijdt, haal je een gemiddeld verbruik van 1 op 16. In Katwijk vinden we bij een autobedrijf een fraaie bordeauxrode in de ‘Jubilé’-uitvoering (2004, 59.000 km) voor € 1.950 inclusief afleveringskosten.

Oordeel van de Wegenwacht

De kwaliteit van de Suzuki ligt zo hoog, dat er weinig vraag is naar onderdelen. Nadeel daarvan is dat die onderdelen relatief duur zijn, op het moment dat je ze wél nodig hebt. Achterwiellagers bijvoorbeeld; die slijten wat sneller dan bij de concurrentie. Goed controleren dus voordat je er een aanschaft! De achterwielophanging is eveneens kwetsbaar, dus let op dat je tijdens het achteruit inparkeren geen stoeprand raakt. Het komt soms voor dat de sleutel niet wordt herkend. Dat kan de dealer voor je oplossen. Verder is de Alto Japans-betrouwbaar!

Ons advies

Ze zijn aan elkaar gewaagd, dit drietal. In alle gevallen geldt: kijk eerst dicht in de buurt, het land staat vòl met deze modellen. De Fiat Panda is de leukste en de ruimste van de drie. Bijkomend voordeel: na al die jaren oogt de Italiaanse stadsauto nog steeds niet verouderd.