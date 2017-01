Dossier: Zevenzitters voor 15.000 euro

Om profijt te hebben van een zevenzitter, hoef je geen groot gezin te hebben. Denk maar aan wat extra teamgenootjes wanneer je de voetbaltaxi moet rijden! Bij bijna al deze auto’s nemen die zitplaatsen geen ruimte in, maar heb je ze wel aan boord voor het geval dát.

Ford Grand C-Max (2010 – heden)

De Grand C-Max is afgeleid van de Ford Focus. Ondanks de hogere zit en een steviger gewicht geldt zijn rijgedrag onverminderd als sterkste punt. Besturing en wegligging zijn de top in deze klasse. Maar misschien moet je dat niet uitproberen met een complete kinderschare aan boord… De derde zitrij, die je uit de laadvloer tevoorschijn haalt, is niet geschikt voor volwassenen. De bagageruimte is aan de magere kant, zelfs wanneer je niet alle zitplaatsen gebruikt. Via gaspedaal.nl vinden we bij de Ford-dealer in Vianen een donkergrijs exemplaar met een 1.6-liter benzinemotor. De auto komt uit 2012, is van de eerste eigenaar en heeft 100.000 kilometer gelopen. Voor € 14.975 mag hij mee naar huis.

Oordeel van de Wegenwacht

Van de Ford (Grand) C-Max zijn bij de Wegenwacht uitsluitend elektronische storingen bekend. In de regel zijn die vrij onschuldig. Een niet herkende sleutel, in combinatie met andere storingen lijkt ernstig, maar de boosdoener is alleen een losse massakabel. In de voetenruimte van de passagier zit een computer op een kwetsbare plek. Wanneer je daar per ongeluk met je voet tegenaan stoot, kan dat allerhande gevolgen hebben. De Wegenwacht zet eenvoudig vast wat is losgeraakt.

Renault Grand Scénic (2009 – 2017)

De sterkste eigenschap van de Grand Scénic is zijn ruimteaanbod. Van binnen is het de grootste van dit drietal, met daarnaast veel opbergruimte. De vering en schokdemping zijn opvallend zacht. Dit betekent wel vrij sterke zijdelingse bewegingen, die je als inzittende nadrukkelijk meekrijgt. De Renault weegt ook het nodige (minimaal 1.450 kg). Daardoor doen de lichtste motoren ondermaats aan. Gelukkig vinden we bij de officiële dealer in Oosterhout een versie met een 2.0-liter krachtbron (2010, 68.000 kilometer). Inclusief een automaat, 6 maanden BOVAG-garantie en een onderhoudsbeurt kost de Franse ruimtewagen € 14.895.

Oordeel van de Wegenwacht

Elektronica speelt de (Grand) Scénic parten. De individuele bobines kunnen er zo maar mee ophouden, waarna de motor op drie cilinders gaat lopen. Als er snel aan het betreffende onderdeel valt te komen, zet de Wegenwacht er eenvoudig een nieuwe in. Relatief simpele handelingen als een doorgebrande zekering of een handrem die niet los wil, zijn toch zaken waarvoor de Wegenwacht nodig is. Vocht en vuil in sommige verbindingen kunnen allerhande storingen veroorzaken. Een draadboom die doorslijt op de versnellingsbak is voor nood wel te verhelpen, maar mondt eenmaal in de garage uit in een dure reparatie.

Toyota Prius Wagon (2012 – heden)

De Prius Wagon is altijd een zevenzitter. Door de hybride-accu te verplaatsen (de reguliere versie heeft hem in de achterbak, deze carrosserievariant tussen de voorstoelen), werd ruimte gecreëerd voor een derde zitrij. Die is echter alleen bruikbaar voor kinderen. Het sterkste punt van de ‘familie-Prius’ is zijn lage brandstofverbruik: je hoeft geen moeite te doen om 1 op 16 te scoren. Dat is vooral een voordeel voor wie nogal wat kilometers rijdt. Dat heeft de eerste en enige eigenaar van het donkerblauwe exemplaar (2012, 148.000 km) dat we bij de Toyota-dealer in Meppel vinden, ook gedaan. De kwaliteit van de auto ligt zo hoog, dat nog een keer die afstand geen probleem is. Hij kost rijklaar € 14.895.

Oordeel van de Wegenwacht

Voor deze Prius-generatie zijn twee terugroepacties geweest: controleer in de onderhoudsgeschiedenis of die zijn terug te vinden. Het enige euvel dat bij dit model nog wel eens voorkomt, is een losgeraakte stekker van het hybride-pakket. De Wegenwacht herstelt dat ter plekke. Wanneer de 12V-accu wordt losgenomen of helemaal leeg is, ‘denkt’ de Prius dat de auto wordt gestolen en blokkeert de hendel van de automaat in de parkeerstand.

Ons advies

Als het louter om ruimte gaat, wint de Renault. Maar rijd je ook de nodige kilometers, dan schuiven we de Toyota naar voren. Dat is dankzij diens hybridetechniek de zuinigste én betrouwbaarste van dit drietal.