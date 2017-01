Eerste testnotities: Hyundai i10

De Hyundai i10 eindigde vorig jaar op de zevende plaats in de verkooplijsten van het populaire segment van de stadsauto’s. Ver achter de Volkswagen Up, de Peugeot 108 en de Kia Picanto. Om een stap omhoog te kunnen maken heeft hij een reeks wijzigingen ondergaan, zowel technisch als optisch. Autovisie testredacteur Peter Hilhorst zocht uit hoe sterk de vernieuwde i10 staat in het A-segment.