‘Dagen zijn geteld voor elektrische auto op batterijen’

Als de huidige laadinfrastructuur niet heel snel wordt uitgebreid en verbeterd, gaat de elektrische auto op batterijen ten onder. Dat is althans de mening van bijna duizend door KPMG geïnterviewde managers uit de autowereld.

Zestig procent van hen denkt dat voor elektrische voertuigen op batterijen het einde in zicht is, omdat de laadinfrastructuur op dit moment nog niet uitgebreid en niet gebruikersvriendelijk genoeg is. Elektrische auto’s met een brandstofcel gaan de toekomst worden, denkt daarom tachtig procent van de respondenten.

“Waterstof tanken kan bij gewone tankstations en duurt niet zo lang”

Waterstof tanken kan bij gewone tankstations en duurt net zo lang als het tanken van benzine, diesel of LPG. Dit in tegenstelling tot het laden van elektriciteit, wat met een snellader toch nog een half uur of langer duurt. Brandstofceltechnologie is voorlopig echter nog niet serieproductierijp, dus zal het nog even duren voordat we op grote schaal waterstofauto’s gaan zien.

En hoewel momenteel veel aandacht uitgaat naar elektrische technologie is de traditionele brandstofmotor nog zeker niet afgeschreven, vindt vijfenzeventig procent van de respondenten. De helft van alle geïnterviewden geeft daarentegen aan dat de dieselkrachtbron zeker als eerste gaat verdwijnen.