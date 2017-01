Elektrische auto profiteert niet van groeiende Europese automarkt

Na jaren van groei is de verkoop van elektrische auto’s afgelopen jaar gedaald. In totaal verlieten 7009 elektro-auto’s minder de Europese showrooms, ondanks dat de automarkt juist met 6,5 procent toenam. Naar verluidt zijn het aanpassen van subsidies en aankoopregelingen de reden van de dip.

Exact 80.719 Europeanen kochten afgelopen jaar een elektrische auto. In het jaar ervoor waren dat er nog 88.710. De meeste kopers schaften een Renault Zoe aan, gevolgd door een Nissan Leaf en een Tesla Model S. In Nederland gingen 3370 elektrische auto’s de weg op en dat betekent een lichte verkooptoename in een dalende automarkt. In 2015 stond de verkoopteller op 3168 auto’s. Hier werd, net als in 2015, de Model S van Tesla het meest aangeschaft. De Nissan Leaf en BMW i3 completeren de verkoop top 3.

Verkoopranglijst elektro-auto’s 2016 – Europa

1. Renault Zoe – 18.481 stuks

2. Nissan Leaf – 16.932

3. Tesla Model S – 10.946

4. BMW i3 – 8.337

5. Volkswagen e-Golf – 6.363

Verkoopranglijst elektro-auto’s 2016 – Nederland

1. Tesla Model S – 1472 stuks

2. Nissan Leaf – 590

3. BMW i3 – 351

4. Tesla Model X – 295

5. Renault Zoe – 170

Verkoopvolume 2016 – 2011

Merk – 2016 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011

1. Renault Zoe: 18.481 – 18.481 – 18.566 – 11.029 – 8.833 – 6.8 – 0

2. Nissan Leaf: 16.932 – 15.345 – 14.681 – 10.894 – 5.383 – 1.740

3. Tesla Model S: 10.946 – 16.643 – 9.550 – 3975 – 0 – 0

4. BMW i3: 8.337 – 6.216 – 5.433 – 998 – 0 – 0

5. Volkswagen e-Golf: 6.363 – 11.170 – 2.931 – 0 – 48 – 0

6. Kia Soul EV – 4.092 – 5.812 – 598 – 0 – 0 – 0

7. Mercedes-Benz B250: 3.257 – 2.795 – 185 – 0 – 0 – 0

8. Tesla Model X: 2.609 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0

9. Volkswagen e-Up: 2.236 – 2.976 – 5838 – 940 – 0 – 0

10. Peugeot iOn: 1.759 – 1.477 – 577 – 695 – 3.125 – 1.849