Euro NCAP: ‘Ford Mustang scoort slechtst in negen jaar’

Ford heeft de Mustang recent een update gegeven en dat is maar goed ook. Want de huidige variant van de ‘pony car’ doet het niet heel best in de Euro NCAP-botsproeven.

Ford scoort met de Mustang de laagste score van alle grote autofabrikanten in negen jaar. De Amerikaanse sportwagen krijgt slechts twee sterren, vooral door problemen met de airbags. Het hoofd van de bestuurder raakt bij een aanrijding het stuur door onvoldoende druk in de airbag. En de passagier komt in contact met het dashboard, vooral door een airbag die niet volledig opblaast en een gordel die niet berekent is op grotere personen.

“De Dacia Sandero scoorde qua botsveiligheid in 2013 vier sterren”

Dan de achterpassagiers. Die lopen bij een botsing niet alleen het risico om onder de gordel door te glijden, maar hebben ook een grote kans om gewond te raken aan de knieën, de dijbenen en het bekken. Bovendien worden ze blootgesteld aan veel te hoge krachten doordat de veiligheidsgordels op de achterbank geen krachtbegrenzers hebben.

Euro NCAP smeert nog wat zout in de wonden door te stellen dat de Dacia Sandero in 2013 qua botsveiligheid vier sterren scoorde. De organisatie vermeldt tevens dat de Ford Mustang geen actieve veiligheidssystemen heeft, zoals een autonome remassistent. De nieuwe Mustang heeft een dergelijke functionaliteit wel.