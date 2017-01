Faraday Future FF 91 hopelijk geen ‘one-trick pony’

De presentatie van de Faraday Future FF 91 op de Consumer Electronics Show in Las Vegas duurde anderhalf uur. Een bizar groot deel daarvan ging op aan gepraat over de acceleratie van de Tesla-concurrent. Want met een 0 naar 100-tijd van 2,4 seconden zou de FF 91 de snelste productieauto ter wereld zijn.

Natuurlijk hebben we ontelbare teaserfilmpjes gezien van de Faraday die allerlei moderne supercars en natuurlijk de Tesla Model S de oren wast op de sprint. Leuk! Dat doe je een paar keer om indruk te maken op je vrienden en daarna moet de FF 91 gewoon een goede auto zijn. Een goede auto die uit een aantal elektromotoren weliswaar 1050 pk en 1800 Nm trekt, maar waarvan de actieradius natuurlijk veel belangrijker is. En die zou, volgens Faraday, op zo’n 608 kilometer liggen, met dank aan een 130 kWh-accupakket.

LEES OOK: ELEKTRISCHE BATMOBILE – FARADAY FUTURE FFZERO1

Autonoom rijden kan de FF 91 tot op zekere hoogte ook (al ging er tijdens de presentatie wat mis). Hij heeft tientallen radarsensoren, camera’s en andere apparatuur om zonder input van een bestuurder zijn weg te vinden. De Faraday is een crossover, die over meer binnenruimte dan een Mercedes-Benz S-Klasse zou beschikken. Productierijp is hij echter nog niet. Faraday – dat de laatste tijd nogal wat financiële en organisatorische problemen heeft – bouwt nog aan een fabriek, maar accepteert al wel orders. Voor 5000 dollar (4722 euro) heb je een voorinschrijving.