Ferrari 458 Italia met LaFerrari-V12? Ja, dat kan!

Het is verhaal is inmiddels bekend; als je maar genoeg geld achterlaat in Maranello wil Ferrari Special Projects alles voor je maken, ook een 458 Italia met een V12.

Bijgaande foto's zijn gepost door ene Greg B. op Instagram. "Om het jaar af te sluiten met een special", schrijft hij. "Raad de auto?! Ziet die motor er bekend uit?"

Bijgaande foto’s zijn gepost door ene Greg B. op Instagram. “Om het jaar af te sluiten met een special”, schrijft hij. “Raad de auto?! Ziet die motor er bekend uit?” En om die vraag maar meteen te beantwoorden: ja, die motor ziet er zeker bekend uit, want we herkennen hem aan het kleppendeksel. De krachtbron is de V12 uit de LaFerrari. En afgaand op bovenstaande foto ligt die gigant in een ‘bescheiden’ 458 Italia.

We weten niet of Greg B. de koper is van deze unieke 458 Italia of dat hij hem slechts heeft gekiekt. Waar we gelukkig wel vanuit kunnen gaan, is dat vroeger of later dat rode doek van deze bijzondere, ongetwijfeld beestachtige Ferrari wordt getrokken. Want 800 pk (zonder hulp van het hybridesysteem van de LaFerrari) in een 458 Italia? Dat moet garant staan voor wilde prestaties.

Greg B. schreef ook: "Merry Christmas Part 2, guess the car?! Hint: it's not a V8 and it's not a LaF!"