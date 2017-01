Ford GT wast McLaren 675LT de oren… aldus Ford

Erg scheutig met informatie over de GT was Ford tot nog toe niet. En dat hoefde het merk ook niet te zijn, want liefhebbers zetten hun handtekening ook zo wel onder het koopcontract. Sinds vandaag weten we echter meer. De Ford GT is snel. Heel snel! Volgens Ford dan.

De Ford GT wordt aangedreven door een 3,5 liter twinturbo V6, die 647 Amerikaanse pk’s (656 Europese pk’s) aan vermogen en 746 Nm aan koppel levert. De krachtbron stuwt de GT op tot een topsnelheid van zo’n 348 km/h (216 mph).

Ford vergelijkt de GT graag met de McLaren 675LT en de Ferrari 458 Speciale. De fabrikant heeft de drie supersporters over een Canadees circuit gestuurd (Calabogie Motorsports Park) en noteerde een tijd van 2:09,80 voor de GT, 2:10,80 voor de 675LT en 2:12,90 voor de 458 Speciale.

Waarom Ford een obscure Canadese baan gekozen heeft voor zijn vergelijking? Ford-topman Raj Nair zei tegen Autoblog.com dat de omloop dichtbij Toronto ligt, waar de Ford GT-fabriek staat. Verslaat de GT zijn concurrenten ook op andere circuits? “Absoluut!”, zei Nair.

Dan is er nog het gewicht van de GT. Ford geeft een droog gewicht op van 1385 kg. En dat is een stukje zwaarder dan McLaren en Ferrari opgeven voor de 675LT (1230 kg) en 458 Speciale (1290 kg). De Ferrari 488 GTB en Lamborghini Huracán wegen droog 1370 en 1422 kg.

En mochten jullie je afvragen hoe een Ford GT-koper zijn toekomstige bezit samenstelt. Daar krijgt hij of zij een fantastische Ford GT Ordering Kit voor, met daarin de interieurmaterialen, stalen voor de carrosseriekleur, miniatuurwielen en meer.