Ford: ‘Miljoen banen op de tocht door strenge verbruikseisen’

Ach gut, wat hebben die Amerikaanse autofabrikanten het toch zwaar! Ze moeten aan allerlei moeilijke verbruikseisen voldoen en dat vinden ze niet eerlijk. Dus willen ze van die eisen af. Want die eisen gaan miljoenen banen kosten, aldus Ford.

Ford-topman Mark Fields brengt het enigszins cryptisch. Volgens hem is het belangrijk om een nationale verbruiksstandaard te hebben, maar dan moet die wel “in lijn zijn met de realiteit van de markt”, wat dat ook mogen betekenen. Fields haalt diverse onderzoeken aan (hij zegt uiteraard niet welke onderzoeken dat zijn) waaruit zou blijken dat er een miljoen banen verloren gaan als de Amerikaanse autofabrikanten “niet een bepaalde flexibiliteit krijgen” op het gebied van brandstofverbruik.

Afgelopen week gingen Fields, Sergio Marchionne (Chrysler) en Mary Barra (General Motors) op bezoek bij president Donald Trump om over de auto-industrie te praten. Volgens de Ford-topman hebben de fabrikanten niet gevraagd om afschaffing van de verbruikseisen, maar lag de focus op het combineren van diverse overheidsregels. De ontmoeting met Trump stond vooral in het teken van de autoproductie in de Verenigde Staten. De president uitte eerder kritiek op Chrysler, Ford en GM. Ze zouden hun productie naar Mexico verhuizen, waardoor Amerikaanse banen verloren gaan.