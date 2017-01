Gefacelifte Toyota Yaris trekt trainingspak aan

Toyota vertaalt zijn deelname aan het WRC-rallykampioenschap naar de openbare weg. Van de Yaris, die tegelijk een lichte facelift ondergaat, komt een snelle, nog naamloze uitmonstering. Onder de kap huist een viercilinder turbomotor met maar liefst 210 pk. Hot hatch-competitie

Volkswagen Polo GTI, Ford Fiesta ST, Renault Clio RS, Peugeot 208 GTi, het zijn de smaakmakers in het hot match-deel van het grote B-segment. Toyota mengt zich nu in de strijd met deze snelle uitmonstering van de Yaris. Toyota stuurt deze twee foto’s de wereld in, maar vergezelt de plaatjes niet van een interessante tekst. Pas in maart op de autoshow in Genève zal de Japanse autobouwer zich uitlaten over alle ins and outs van de hot match. Dat de auto nu wordt voorgesteld heeft alles te maken met de start van het 2017-seizoen van het WRC. Op 19 januari wordt in Zuid-Frankrijk afgetrapt met de Rally van Monte Carlo. De Yaris WRC, voorzien van een 380 pk sterke viercilinder, debuteert daar. Facelift

De Yaris Gazoo, zoals we de snelle uitmonstering maar even noemen, is gebaseerd op de gefacelifte Yaris, die binnenkort zijn opwachting maakt. Het model beschikt over een gerestylede voor- en achterzijde. De wijzigingen zijn aan de achterzijde het groots. Zo beschikt de hatchback, als ‘Gazoo’ alleen als 3-deurs leverbaar, over grotere achterlichtunits, waarbij een deel in de achterklep is opgenomen. Die klep is eveneens nieuw van de tekentafel gekomen. Kenmerkend voor de extra deur is de lijn die doorloopt in de bumper. In het geval van de Gazoo monteert Toyota een centraal geplaatst uitlaateindstuk, maar de overige Yaris-types behouden hun huidige uitlaatsysteem, zodat de hatchback onveranderd is te voorzien van een trekhaak.

De Yaris Gazoo komt net als de gefacelifte Yaris later dit jaar op de markt. Tegen deze hot hatches moet de Yaris Gazoo het opnemen:

Abarth 595 – 180 pk – 1.4 Turbo

Audi S1 – 231 pk – 1.8 Turbo

DS 3 Performance – 202 pk – 1.6 Turbo

Ford Fiesta ST – 182 pk – 1.6 Turbo

Mini Cooper S JCW – 231 pk – 2.0 turbo

Opel Corsa OPC – 207 pk – 1.6 Turbo

Peugeot 208 GTi – 208 pk – 1.6 Turbo

Renault Clio RS – 200 pk – 1.6 Turbo

Seat Ibiza Cupra – 180 pk – 1.4 Turbo

Volkswagen Polo GTi – 192 pk – 1.8 Turbo