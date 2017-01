Onder de hamer: de eerste Ford GT met een motor

Duizenden geïnteresseerden, maar slecht enkele honderden auto’s. De Ford GT zorgt net als zo’n twaalf jaar geleden weer voor veel opschudding. Binnenkort kun je een heel bijzondere GT uit 2004 kopen, maar die auto heeft wel een behoorlijke adder onder het gras zitten.

Confirmation Prototype 1

Deze Ford GT, met chassisnummer 004 is de eerste GT die voorzien werd van de volledige aandrijflijn. Hij heeft de aluminium 5,4 liter V8 in het midden liggen, met de bekende supercharger. Met zijn 558 pk en 678 haalt hij een topsnelheid van 8 km/h. Je leest het goed, deze auto, met al zijn pk’s en zijn huilende supercharger, haal je als beetje hardloper gemakkelijk in. Het is namelijk een pre-productiemodel. Confirmation Prototype 1, zoals ze hem bij Ford noemden en dat betekent dat hij niet straatlegaal is.

Bijzonder

Ondanks dat je er weinig mee kunt, koop je wel een heel bijzondere auto. Het komt namelijk vrijwel nooit voor dat een autofabrikant een prototype van de hand doet. De meeste prototypes verdwijnen dan ook in de shredder, of in de eigen collectie van het merk. Deze auto werd echter in 2008 verkocht aan GT-verzamelaar Joey Limongelli, die er ook een boek over schreef.

Handtekening

Er zitten wat interessante verschillen tussen deze auto en het productiemodel. Zo heeft deze auto meerdere panelen van koolstofvezel, waaronder de grote motorkap. Die werd uiteindelijk voor de normale auto vervangen door een exemplaar van aluminium. Hij werd er iets zwaarder mee, maar het scheelde Ford per auto zo’n 45.000 dollar. Bij de auto krijgt de winnende bieder ook allerlei testapparatuur die bij de auto hoort. Hij is ook gesigneerd door 13 leden van het ontwikkelingsteam, waaronder hoof designer Camillo Pardo, chief engineer Fred Goodnow, bestuursvoorzitter Bill Ford Jr. en zelfs Carroll Shelby, die op zijn oude dag meehielp met het testwerk.

De auto wordt op 19 januari geveild in Scottsdale, Arizona door veilinghuis Russo and Steele.