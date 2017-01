Onder de hamer: Hennessey Venom GT Spyder van Steven Tyler

Met 1261 pk en 1566 Nm is de Hennessey Venom GT Spyder een van de extreemste open auto’s die je kunt kopen. Het allereerste exemplaar van de auto wordt binnenkort geveild. Niet alleen was het de eerste, hij was ook nog eens van rockster Steven Tyler, de zanger van Aerosmith.

Eerste

Nee, de zanger van Aerosmith zit niet in grote geldnood en gezien zijn kapsel zal hij ook weinig moeite hebben met de rijwind in de open hypercar. Toch doet Tyler zijn Hennessey Venom GT Spyder van de hand. De Hennesey van Tyler is de vijfde die er ooit gebouwd is, van de twaalf stuks en ook de allereerste Spyder. Een sprintje naar 100 km/h doet de auto in 2,8 tellen en in 14,5 seconden tik je niet de 320 kilometer per uur aan. Dan kun je het gaspedaal nog even vasthouden, want de auto haalt officieel een topsnelheid van 427,6 kilometer per uur. Daarmee is het de snelste straatlegale open sportwagen ter wereld.

Goed doel

Tyler heeft zijn Hennessey Venom GT Spyder laten voorzien van een aantal kleine wijzigingen. Zo is een van zijn tatoeages op een stuk leer tussen de stoelen in geplaatst. Verder – zoals het hoort bij een rockster – is het audiosysteem onder handen genomen, zodat je nu Aerosmith ook op vol volume kunt draaien. De opbrengst van de auto gaat niet naar Tyler zelf, maar naar zijn stichting Janie’s Fund. De stichting helpt slachtoffers van kindermisbruik. Komende vrijdag (20 januari) gaat de auto onder de hamer.