Hoe lang duurt het voordat een koude motor warm is?

We mogen toch wel zeggen dat het winter is in Nederland. De temperatuur duikt ’s nachts onder het vriespunt en steekt overdag zijn kop net boven de nul graden uit. Dat betekent dat niet alleen wij ’s morgens moeite hebben om op te starten, maar ook de koude motoren van onze auto’s.

Die worden door een draai van de contactsleutel of een druk op de startknop uit een ijzige slaap gewekt en moeten dan presteren. Dat kunnen ze, net als atleten, niet met koude spieren, dus moeten ze warm draaien. En iedere automobilist weet wat dat betekent: rustig aan, geen toeren maken en op de naald van de temperatuurmeter letten.

Maar als je je auto nou gewoon stationair laat lopen, hoe lang duurt het dan voordat de boel zichzelf heeft ontdooid? Engineering Explained zocht het uit en richtte een warmtecamera op een rillende Subaru Crosstrek (die wij kennen als XV). En wat blijkt? Het duurt bij een buitentemperatuur van min zes graden zo’n vijf a zes minuten voordat een viercilinder boxermotor een klein beetje kleur op zijn wangen heeft.