Holden Astra: Mix tussen Opel Astra en Chevrolet Cruze

Wereldwijde autoconcerns mixen wat af. Zo gooit General Motors een snufje Opel Astra in de heksenketel, aangevuld met een paar korreltjes Chevrolet Cruze, en voila… Zie daar de Holden Astra sedan.

Compacte sedans verkopen nauwelijks in Europa, dus gaan wij de Holden hier niet als Opel zien. In Australië schuift deze Astra sedan echter in het gaatje dat de Holden Commodore (de nieuwe Opel Insignia) voor hem openlaat.

Het Australische Holden levert al de Astra hatchback (een Opel met andere logo’s), maar haalt met de Astra sedan de Amerikaanse Chevrolet Cruze naar ‘down under’. De Europese Astra hatchback en de Cruze delen overigens hetzelfde General Motors-platform.