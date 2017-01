Honda Civic Type R zwaait af met Black Edition

Nou, vaarwel dan maar weer. Het waren twee fantastische jaren. Want ja, Honda houdt het alweer voor gezien met de in 2015 geïntroduceerde Civic Type R. Er staat een nieuwe generatie klaar, dus mag de ‘oude’ nog honderd keer buigen.

Want zoveel speciale Black Editions worden er nog van de huidige Civic Type R gebouwd, voordat de gevleugelde laagvlieger definitief afzwaait. De Black Editions zijn stuk voor stuk te herkennen aan hun iets gewijzigde interieurafwerking, hun zwarte carrosseriekleur (je verwacht het niet bij zo’n naam) en hun rode spoilervinnen. Ze zijn (helaas) alleen bestemd voor het Verenigd Koninkrijk.

De nieuwe Civic Type R – die in de tweede helft van dit jaar in de verkoop gaat – hebben we in conceptvorm al gezien, maar wat hij uiteindelijk meeneemt naar het strijdtoneel is nog onbekend. Zijn voorganger beet in het hot hatch-segment in ieder geval flink van zich af met een 310 pk en 400 Nm sterke 2,0 liter turbomotor.