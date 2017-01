Heeft de Honda NeuV niks te doen? Dan verhuurt hij zichzelf

Yep, laat het maar aan Honda over om een klinkende naam voor een studiemodel te bedenken. Dit futuristische doosje staat op de Consumer Electronics Show in Las Vegas en heet NeuV, wat een afkorting is van New Electric Urban Vehicle.

De NeuV gaat er min of meer vanuit dat hij toch het grootste deel van de tijd stilstaat. Daarom kunnen anderen de auto gebruiken als de eigenaar dat zelf niet doet. De kleine Honda verdient dus geld voor zijn bezitter, niet alleen door zichzelf te verhuren, maar ook door elektriciteit terug te verkopen aan de energiemaatschappij.

Daarbij ‘leeft’ er een kunstmatige intelligentie aan boord van de NeuV. De Honda Automated Network Assistant (HANA) leert van de emoties, de beslissingen en het gedrag van een bestuurder en past daar zijn aanbevelingen op aan. Als iemand bol staat van de stress geeft ze (HANA is een meisje toch?) bijvoorbeeld het advies om naar rustige muziek te luisteren.