Hybride Ford Mustang op komst

Ford gaat aan de elektropower. Niet alleen moet er een volledig elektrische SUV komen, maar ook moeten er hybrides van de Ford Mustang, de F-150 en de Transit komen. Heel lang zullen de auto’s niet op zich laten wachten.

2020

Nog voor 2020 moet de hybride Mustang bij Amerikaanse dealers staan. De kans is groot dat Ford ervoor kiest om de 2,3 liter viercilinder elektro-ondersteuning te geven. In eerste instantie is hij bedoeld voor de Amerikaanse markt, maar snel erna zal hij ook in andere landen geleverd gaan worden. Ford spreekt zelf over het vermogen van de achtcilinder, met nog meer koppel bij lage toerentallen. Voor je beeld: de 2,3 liter EcoBoost heeft nu een vermogen van 317 pk, tegenover de 422 pk van de atmosferische 5,0 liter V8. Voor Nederland zou het goed nieuws zijn, want hier wordt de Ford Mustang fiscaal behoorlijk gestraft door de relatief hoge uitstoot.

SUV

Ruim 700 miljoen dollar, zo’n 670 miljoen euro, trekt Ford ervoor uit om de elektrische auto’s te gaan produceren. Het bedrijf creëert ook 700 nieuwe banen in Flat Rock, Michigan, waar de auto’s gebouwd zullen gaan worden. Het meest ambitieuze project is de nieuwe volledig elektrische SUV, die binnen nu en vijf jaar op de markt moet zijn. Die auto moet een range krijgen van zo’n 300 mijl (480 kilometer) en geleverd gaan worden over de hele wereld. Ook die auto moet uit de fabriek in Flat Rock komen rollen.

Transit Custom

De eerste hybride Ford die we waarschijnlijk in Nederland gaan zien is de Transit Custom. Ford wil een plug-in variant van de bestelwagen gaan maken die in 2019 op de markt moet komen. Vooral in stadsverkeer en fileverkeer moet hij zorgen voor lagere operationele kosten voor bedrijven, omdat de elektromotor het dan overneemt.

Politie

Als het aan Ford ligt worden politie-achtervolgingen in de toekomst een stuk minder dramatisch. Het merk wil binnen vijf jaar twee ‘Pursuit-ready’ hybride politiewagens op de markt brengen in de Verenigde Staten. Die auto’s zullen gebouwd gaan worden in Chicago, waar ze in eerste instantie ook ingezet zullen gaan worden.