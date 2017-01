Hyundai Health + Mobility Cockpit is net je moeder

Mensen die niet tegen een betuttelend vingertje kunnen, moeten in de toekomst zeker geen Hyundai kopen. Want als deze Health + Mobility Cockpit werkelijkheid wordt, is het straks net alsof je met je moeder in de auto zit. Ga eens rechtop zitten!

Want deze Health + Mobility Cockpit – die Hyundai op de Consumer Electronics Show in Las Vegas heeft onthuld – is een ontzettende bemoeial. Het ding houdt met een reeks sensoren de fysieke en mentale conditie van zijn bestuurder in de gaten en grijpt waar nodig in. De Health + Mobility Cockpit controleert bijvoorbeeld de hartslag, de beweging van de ogen, de uitdrukking op het gezicht en de snelheid en diepte van de ademhaling.

Volgens Hyundai leidt de dagelijkse reis van en naar het werk bij veel automobilisten tot stress, frustratie en het gevoel dat er veel tijd is verspild. “Technologie kan worden gebruikt om de geestelijke toestand van de bestuurder te veranderen”, aldus John Suh, directeur van Hyundai Ventures. “Technologie kan ervoor zorgen dat de bestuurder beter geconcentreerd is, meer ontspannen en minder moe.”

De Health + Mobility Cockpit wil dit bereiken door zogenoemde ‘Mood Bursts’ uit te delen. Als zijn sensoren merken dat de bestuurder afgeleid raakt, wordt er een ‘Alert Burst’ geactiveerd, wat betekent dat de bestuurdersstoel rechtop wordt gezet, het licht in de cabine feller wordt en er bijvoorbeeld een pepermuntgeur wordt losgelaten.

Bij toenemende stress geeft de Hyundai een ‘Calm Burst’ af. De stoel gaat in de massagestand, er komt wat kalmerende muziek uit het audiosysteem en mogelijk wordt er wat eucalyptusaroma in de lucht gespoten. Als je als automobilist dan helemaal zen bent, kun je de creatieve ideeën die in je hoofd opborrelen met één druk op een knop opnemen. Zodat je je later kunt verbazen over de onzin die je in de file hebt uitgekraamd waarschijnlijk.