Infiniti QX50 Concept weer dichter bij realiteit

Bij Infiniti werken ze met man en macht aan een nieuwe SUV. Vorig jaar toonde het merk al een voorproefje, in de vorm van de QX Sport Inspiration. In Detroit wordt de Infiniti QX50 Concept onthuld, die weer meer op de productieversie van de auto moet lijken.

Detroit

De autoshow van Detroit gaat weliswaar later deze week pas van start, maar toch laat Infiniti de QX50 Concept nu al zien. Hij is de scherpe randjes van de QX Sport Inspiration (zie onderaan dit artikel) verloren en oogt vrijwel klaar voor productie. De enorme wielen hebben plaatsgemaakt voor iets minder enorme wielen en de camera’s zijn vervangen door conventionele buitenspiegels.

Variabele compressie

Infiniti’s 2,0 liter viercilinder turbomotor met variabele compressie maakt zijn debuut in de auto. Ook de productieversie moet die motor gaan krijgen als hij in 2018 op de markt komt. Infiniti geeft zelf aan dat hij in de praktijk zo’n 27% zuiniger moet zijn dan een zescilinder met vergelijkbaar vermogen. De officiële cijfers zijn nog niet vrijgegeven, maar er wordt verwacht dat de motor een vermogen krijgt rond de 280 pk en 400 Nm.

Autonoom rijden

Een nieuw design, een nieuwe motor, maar natuurlijk ook nieuwe techniek. De QX50 Concept heeft de laatste versie van ProPilot aan boord. Net als Tesla’s AutoPilot en Volvo’s Pilot Assist is het een overkoepelende naam voor assistentiesystemen. Volledig autonoom kan hij nog niet rijden, maar Infiniti maakt wel weer stappen. De auto kan nu enkele taken overnemen, zoals filerijden. Ook houdt hij al het verkeer rond de auto in de gaten, zodat je als bestuurder sneller een waarschuwing krijgt als het dreigt mis te gaan.

Toekomst

De Infiniti QX50 Concept is niet alleen een voorproefje van de nieuwe QX50, maar ook van de complete nieuwe lijn van SUV’s. De QX50 is namelijk de eerste auto met de nieuwe designtaal van het merk en enkele details moeten we ook op de grotere modellen van Infiniti gaan zien.