Jaguar Land Rover blijft eigen verkooprecords verpulveren

Hoe zou Ford zich voelen? De Amerikaanse autobouwer heeft van zowel Jaguar als Land Rover geen succes kunnen maken en zette de twee merken in de etalage. Dat lukt de huidige eigenaar Tata wel. De afzet van Jaguar en Land Rover tezamen ligt voor het eerst boven de half miljoen stuks.

Jaguar Land Rover verkocht over heel 2016 precies 583.313 auto’s. Daarmee lag de afzet 20% hoger dan in 2015. Voor Jaguar Land Rover is het de zevende maal op rij dat de Engelse autobouwer zijn afzet zag toenemen. Sinds 2009 wist het bedrijf zijn verkoop te verdrievoudigen!

Land Rover levert van de twee automerken de grootste bijdrage. De 4×4-specialist wist vorig jaar 434.583 exemplaren te verkopen, ruim een kwart meer dan in 2015. Het merk scoorde heel goed in China, Noord-Amerika en Groot-Brittannië. Zustermerk Jaguar wist 148.730 auto’s te verkopen, een plus van 77% ten opzichte van 2015. De groei bij het merk is grotendeels te wijten aan de komst van de F-Pace. Van de cross-over werden vorig jaar 45.973 stuks afgeleverd.

Nederland

In Nederland zag het bedrijf de vraag eveneens toenemen, maar het merk groeide niet zo hard als het wereldwijd deed. De Jaguar-dealers registreerden 1185 auto’s tegen 907 stuks in 2015. Bij Land Rover steeg de afzet van 1.557 in 2015 tot 1623 stuks in 2016.