Jeep Wagoneer komt in 2020 in twee varianten

Fiat Chrysler Automobiles haalt een oude naam van stal. Vanaf 2020 prijkt op de prijslijst van de 4×4-specialist weer een model met de aanduiding Wagoneer. De naam wordt gekoppeld aan het topmodel van de Jeep-familie, die overigens in twee varianten op de markt zal komen.

Jeep noemt de een Wagoneer en de ander Grand Wagoneer. De twee modellen krijgen elk een eigen uitstraling, zoals de fabrikant dat ook doet met de Cherokee en Grand Cherokee. De autobouwer is overigens niet scheutig met informatie over de twee nieuwe producten. Het bedrijf bevestigt vandaag alleen de komst van de twee grotere modellen en geeft aan dat de marktintroductie voor 2020 staat gepland.

Basis

In de wandelgangen wordt al geruime tijd gesproken. De twee modellen maken deel uit van een productoffensief van de Amerikaanse 4×4-bouwer, dat naast de Wagoneer-types ook een pick-up omvat. De Wagoneer had volgens de oorspronkelijke kalender al binnenkort moeten komen, maar de Amerikanen hebben de ontwikkeling ervan uitgesteld. De fabrikant kiest er voor om als basis voor de Wagoneer de nieuwe generatie Grand Cherokee te gebruiken. De opvolger van het bestaande topmodel is in volle gang en staat voor 2018 gepland. De techneuten van het concern zullen direct daarna met de Wagoneer aan de slag gaan.

Ongewijzigd

De naam Wagoneer werd door Jeep tot 1991 gehanteerd. Maar liefst 29 jaar werd de aanduiding gebruikt op een model dat in al die jaren in ongewijzigde vorm leverbaar was.