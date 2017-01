Jubileum Mercedes-AMG trapt af met Edition 50 van de opgefriste GT

Voor Mercedes-AMG’s spiksplinternieuwe sportwagen R50 met Formule 1-technologie komt de North American International Auto Show 2017 nog te vroeg. De Duitsers hebben echter wel sportwagennieuws voor de autoshow in Detroit in petto. Van de AMG GT komt de speciale uitvoering 50 Edition.

Schokkend is de aankleding van de gelimiteerde uitgave niet. Mercedes-AMG biedt de versie in twee kleuren aan, te weten het kostbare Designo Graphite Grey Magno en Designo Cashmere White Mango. In contrast met de lak voorziet AMG de lichtunits van een donkere afwerking van de frontsplitter, omlijsting van de voorste luchtinlaten, sideskirts en uitlaateindstukken. De grille is uitgevoerd in de zogeheten Panamericana-stijl, die verticale spijlen kent. Het luchtrooster is overigens standaard op alle GT-versies (zie onder Opgewaardeerd).

Op basis van GT C

Binnenin voeren de kleuren zilver en zwart de boventoon, zoals op de nappa lederen stoelbekleding en het stuurwiel. Als basis voor de Edition 50 dient de GT C. Deze versie, die tussen de GT S en de GT R is gepositioneerd, beschikt onder andere over de bredere carrosserie met toegenomen spoorbreedte achter en vierwielsturing van de GT R, maar met meer comfort dan de GT R.

AMG R50

De Edition 50 is niet het enige model dat ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van AMG wordt uitgebracht. Op de IAA 2017, die in september wordt gehouden, presenteert Mercedes’ motorsportlabel de R50, al zal de hypercar al op de Autosalon van Genève 2017 in maart in een gesloten ruimte voor potentiële kopers te bezichtigen zijn. De sportcoupé met een 1400 pk sterke aandrijflijn komt er in een gelimiteerde oplage en kost om en nabij de twee miljoen euro, exclusief belastingen.

Opgewaardeerd

Tegelijk met de presentatie van de GT C Edition 50 kondigt Mercedes-AMG voor de GT-modellen enkele modificaties aan. Zo beschikken alle GT’s voortaan over de Panamericana-grille. Voor de S-versie geldt nu een hogere motoroutput. De 4,0 liter V8-biturbomotor in de Coupé -een Roadster is er van de S niet- reikt nu tot 522 pk, wat 12 pk meer is dan voorheen. Ook het koppel neemt toe. De trekkracht bedraagt 670 Nm, 30 Nm meer dan eerst. De V8-motor in de GT Coupé wordt eveneens sterker. De krachtbron levert voortaan 476 pk, waarmee de variant nu net zo krachtig is als hetzelfde blok in de Roadster. Het gamma bestaat voortaan uit de GT, GT S, GT C en GT R. De GT en GT C zijn ook als Roadster leverbaar.