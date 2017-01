Kia Stinger GT wil knokken met BMW’s

“Ontwikkeld op de Nürburgring, ontworpen in Frankfurt.” Met die woorden onthulde Kia vandaag in Detroit het nieuwe vlaggenschip van het merk, de Kia Stinger GT. Met het topmodel wil Kia de strijd aangaan met de Audi S4 en BMW 340i.

Stinger

De Stinger is een van de meest ambitieuze projecten van het Kia ooit. Na iets meer dan vijf jaar geleden de GT Concept te tonen op de autoshow van Frankfurt, is het model nu werkelijkheid geworden. Met de kreet ‘ontwikkeld op de Nürburgring, ontworpen in Frankfurt’, liegt het merk overigens geen tel. De Kia Stinger GT heeft de afgelopen maanden talloze ronden gemaakt op het bekende circuit en hij is ontworpen door Peter Schreyer en zijn team in Frankfurt. Een heel Europese Koreaan dus.

Rijdersauto

Toch wacht Kia niet tot de Autosalon van Genève of de grote show in Frankfurt, maar trekt het merk in Detroit het doek van de auto. Vreemd is dat niet, want de Verenigde Staten wordt waarschijnlijk de grootste markt voor de sportief gelijnde sedan. Een 3,3 liter V6 met dubbele turbo zorgt voor de aandrijving van de achterwielen. Met zijn vermogen van 370 pk en 510 Nm kan hij in 5,1 tellen naar 100 km/h sprinten. Daarmee evenaart Kia de sprinttijd van de BMW 340i. Niet vreemd, want Kia heeft die auto gebruikt als ‘benchmark’ voor de Stinger GT. Verantwoordelijk voor de complete afstelling van de auto is Albert Biermann, voorheen de topman van BMW’s M-divisie. In een gesprek met Autovisie gaf Biermann al aan dat de Stinger de beste rijdersauto moet worden die het merk ooit heeft geleverd.

Topmodel

Met zijn lengte van 4,83 meter, breedte van 1,87 meter en hoogte van 1,40 meter is hij iets korter dan de Optima, maar wel vier centimeter breder en 5,5 centimeter lager. De Kia Stinger GT wordt echt gepositioneerd als Kia’s topmodel en dat betekent automatisch dat hij over alle denkbare assistentiesystemen beschikt en ook over een luxe afgewerkt interieur, dat vooral om de bestuurder heen is gebouwd. De auto is standaard voorzien van een achttrapsautomaat met schakelflippers achter het stuur.

Viercilinder

Kia levert de auto niet alleen met de zescilinder, je kunt hem ook krijgen met een 2,0 liter viercilinder turbomotor. Die motor heeft een vermogen van 255 pk en 353 Nm en zorgt ervoor dat de auto in precies 6,0 seconden naar 100 km/h kan sprinten.

Najaar

De eerste exemplaren van de Kia Stinger GT moeten na de zomer van de band gaan rollen. Aan het eind van het jaar moet hij vervolgens in de showroom staan. Tegen die tijd verwachten we ook een prijs voor de auto, maar reken – gezien het motorengamma – in Nederland op een stevige prijs.