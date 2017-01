Nieuw verkooprecord voor Lamborghini Aventador

Op de valreep van 2016 heeft Lamborghini in zijn stamplaats Sant’Agata Bolognese de 6.000e Aventador van de fabrieksband gereden. Het hoge productie-aantal van de V12-sportwagen geeft het succes van de Italiaanse sportwagenbouwer aan. Nooit eerder werden van Lamborghini’s topmodel zoveel auto’s gebouwd.

Het record van een Lamborghini met achterin geplaatste V12-motor stond op naam van de Murciélago, waarvan er in 10 jaar 4.099 zijn gebouwd. Zijn voorganger Diablo zag in elf jaar meer dan 2900 maal het levenslicht. Met het totale productievolume van 6000 units in zes jaar tijd is de Aventador nu het op een na best verkochte model uit de historie van Lamborghini. Hij staat achter de Gallardo waarvan er 14.022 stuks zijn vervaardigd.

Nummer 2-strijd

Maar de Huracán komt er aan. Van Lamborghini’s voordeligste model zijn er sinds de marktintroductie in 2014 al 5.732 stuks verkocht. Aangezien de productievolumes van de Huracán vorig jaar op 2.353 stuks lag tegen 1.1104 exemplaren van de Aventador, neemt het instapmodel spoedig de nummer 2-positie van zijn grote broer over.

Urus

Lamborghini zette afgelopen jaar een nieuw verkooprecord neer. Het bedrijf wist 3.457 klanten voor zijn sportwagens te vinden. In het jaar ervoor waren dat er 3.245. Lamborghini heeft zich ten doel gesteld om niet meer dan 3.500 sportwagens per jaar te produceren. Met de Urus vanaf 2018 in het programma wil Lamborghini groeien tot zo’n 7.000 auto’s op jaarbasis, waarbij de SUV ongeveer de helft van de productie opeist.