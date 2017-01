Marchionne: “Chrysler 200 en Dodge Dart slechte investeringen”

Fiat Chrysler Automobiles-topman Sergio Marchionne is een man naar ons hart. Niks geen pr-geklets, maar gewoon zeggen waar het op staat. Want die Chrysler 200 en Dodge Dart… dat zijn de slechtste investeringen die FCA ooit heeft gedaan, volgens hem.

Hij zei het tijdens een persconferentie op de autoshow van Detroit. “Ik kan jullie vertellen dat zowel de Chrysler 200 als de Dodge Dart, hoe goed ze ook waren, de slechtst renderende FCA-modellen waren van de laatste acht jaar. Ik weet van geen investering die slechter is geweest voor ons.” Marchionne doelt met zijn boude uitspraken waarschijnlijk op de tegenvallende markt voor compacte sedans in de Verenigde Staten. Consumenten kiezen in het kleinere segment steeds vaker voor crossovers of SUV’s.

Chrysler en Dodge zijn afgelopen jaar gestopt met de 200 en de Dart wegens tegenvallende verkopen. Beide modellen staan op een gemodificeerd Alfa Romeo Giulietta-platform. Over de 200 had Marchionne begin vorig jaar weinig positiefs te melden. Hij vond dat de instap naar achteren niet ruim genoeg was en hij beschuldigde de Chrysler-ontwerpers van het “kopiëren van een Hyundai, die hetzelfde probleem had [met de instap – RS]”. Marchionne noemde de ontwerpers daarom “uilskuikens”. De 200 is slechts twee en een half jaar gebouwd.